41:51 min Vecinos - Capítulo 145: Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro 1:26:34 Capítulo 144 Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana 1:01:28 Capítulo 143 Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él Capítulo 142 Tatiana enfrenta a Rodolfo y deja la inmobiliaria; él se vuelve loco 41:51 Capítulo 145 Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro

Capítulo 145 Vecinos: Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro El empresario se vuelve loco al saber que Tatiana se va a ir del país con el futbolista y lo manda a raptar. Álvaro quiere ayudarlo a escapar, pero Rodolfo lo descubre y le dispara.