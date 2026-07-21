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Capítulo 145 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 145 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Rodolfo secuestra al 'Gato' para que no viaje con Tatiana y le dispara a su amigo Álvaro.

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41:51 min
CAP 145 Vecinos
Vecinos - Capítulo 145: Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro
Capítulo 144 Vecinos
1:26:34
Capítulo 144
Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana
Cap de Vecinos 143
1:01:28
Capítulo 143
Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él
CAP 142 Vecinos
Capítulo 142
Tatiana enfrenta a Rodolfo y deja la inmobiliaria; él se vuelve loco
CAP 145 Vecinos
41:51
Capítulo 145
Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro

Capítulo 145 Vecinos: Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro

El empresario se vuelve loco al saber que Tatiana se va a ir del país con el futbolista y lo manda a raptar. Álvaro quiere ayudarlo a escapar, pero Rodolfo lo descubre y le dispara.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 144 Vecinos
1:26:34
Capítulo 144
Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana
Cap de Vecinos 143
1:01:28
Capítulo 143
Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él
CAP 142 Vecinos
Capítulo 142
Tatiana enfrenta a Rodolfo y deja la inmobiliaria; él se vuelve loco
CAP 141 Vecinos
Capítulo 141
Rodolfo hace sucia jugada para que Tatiana no se vaya de la inmobiliaria
CAP 140 Vecinos
1:01:05
Capítulo 140
Tatiana tiene cita con el ‘Gato’ y Rodolfo arma un escándalo en el restaurante
CAP 139 Vecinos
1:01:56
Capítulo 139
Óscar ayuda al ‘Gato’ a tener una cita con Tatiana
CAP 145 Vecinos
41:51
Capítulo 145
Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro