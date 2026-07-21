En vivo 'Yo Me Llamo 2026': homenaje a Yeison Jiménez se toma el capítulo

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09:23 p. m. - ‘Yo Me Llamo Vicentico’ pone al jurado de pie con su versión de 'Matador'
El imitador contagia con su energía, hace erizar a Amparo Grisales y recuerda en el Templo de la Imitación por qué es fanático de Los Fabulosos Cadillacs desde hace años.
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09:18 p. m. - ‘Yo Me Llamo Charlie Flow’ cumple sueño de saludar a Amparo Grisales tras 7 años de preparación
El imitador del personaje de ‘La Reina del Flow’ conquista al público con su ternura y recibe el sí de ‘La Diva de Colombia’ en el Templo de la Imitación, aunque finalmente queda fuera de la competencia.
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09:15 p. m. - 'Yo Me Llamo Juan Gabriel' deja al jurado y las presentadoras en' shock' desde el saludo
El imitador sorprende con el tema ‘Se me olvidó otra vez’ y cautiva a los jurados desde su entrada al escenario gracias a un timbre de voz muy parecido al del ‘Divo de Juárez’.
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09:07 p. m. - 'Yo Me Llamo Marc Anthony' termina pareciéndose a Jon Secada, según Aurelio
El participante emociona al hacer su interpretación de ‘Hasta ayer’. El jurado asegura que la emoción le jugó una mala pasada, pues hizo que se le desdibujara un poco el color de voz.
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09:04 p. m. - 'Yo Me Llamo Becky G' canta ‘Mayores’ frente al Maestro y hace llorar con su historia
La imitadora hace su interpretación de ‘Mayores’ en el Templo de la Imitación y conmueve al jurado al revelar que cumple el sueño que compartía con su madre fallecida.
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08:57 p. m. - A 'Yo Me Llamo José José' le dicen que no saben qué hace con su físico: le piden acercarse
El participante muestra un gran potencial tras hacer su propia versión de ‘Preso’. Aunque el jurado coincide en que aún le falta encontrar la esencia del ‘Príncipe de la Canción, le dan una oportunidad.
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08:53 p. m. - 'Yo Me Llamo Julio Jaramillo' revive música del ‘Ruiseñor de América’ a los 23 años
El joven imitador emociona al hacer su propia versión de ‘Ódiame’ y revela que heredó el gusto por la música del ‘Ruiseñor de América’ gracias a la influencia de sus abuelos.
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08:34 p. m. - Amparo Grisales asegura que 'Yo Me Llamo Enrique Bunbury' divide se parece a su tía
Tras escuchar la interpretación de ‘La chispa adecuada’, el imitador escucha atentamente la retroalimentación del jurado y cumple el sueño de conocer a ‘La Diva de Colombia’.
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08:31 p. m. - A 'Yo Me Llamo Aida Cuevas' le piden potenciar más el falsete tras cantar ‘Cucurrucucú paloma’
La imitadora de la cantante de música ranchera brilla con su versión de ‘Cucurrucucú Paloma’. Aunque le piden hacer algunos cambios en el falsete, obtiene el respaldo del jurado para continuar.
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08:28 p. m. - 'Yo Me Llamo Karol G' le perrea a Búfalo luego de cantar ‘Mi cama’ en el Templo de la Imitación
La imitadora hace su propia versión de ‘Mi cama’ en el escenario, obteniéndola posibilidad de cantar una segunda vez, por lo que en esta ocasión elige el exitoso tema musical ‘Gatita Gangster’.
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08:21 p. m. - 'Yo Me Llamo Soda Stereo' revive el rock argentino y asegura su cupo
Con su interpretación de ‘Sobredosis de TV’, los imitadores convencen a los cuatro jurados del programa de imitación y demuestran que el legado de la banda sigue más vivo que nunca.
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08:15 p. m. - Laura Acuña hace pedido al ver a 'Yo Me Llamo Pablo Alborán': lo esperaron por 11 temporadas
El imitador hace su propia versión de ‘Quién’ y hace llorar a ‘La diva de Colombia’, quien estuvo anhelando tenerlo durante 11 temporadas. El cubano sorprende con su talento y belleza.