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Jurados Yo me llamo 2025 - Caracol TV
Para la temporada de Yo me llamo 2025 los jurados Amparo Grisales, el Maestro César Escola y Rey Ruíz darán lo mejor de si para lograr llegar a la final con alguno de sus talentos.
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Nos vemos luego
¡Veámonos!
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