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Murió Yamile Humar, actriz y mamá de Catalina Aristizábal, expresentadora del 'Desafío'

Murió Yamile Humar, reconocida actriz y escritora colombiana y mamá de Catalina Aristizábal, modelo y expresentadora del 'Desafío', programa de Caracol Televisión.

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Murió Yamile Humar, reconocida actriz y mamá de Catalina Aristizábal

Fue la misma expresentadora del ‘Desafío’ quien confirmó el fallecimiento de su madre, este sábado 15 de agosto, a través de un mensaje en sus historias de Instagram.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 15 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Murió Yamile Humar
Murió Yamile Humar,
Foto: Instagram @yamilehumar