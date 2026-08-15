Murió Yamile Humar, reconocida actriz y mamá de Catalina Aristizábal

Yamile Humar es uno de los rostros que hacen parte de la memoria de la televisión colombiana. Su carrera comenzó en los años 60 y la llevó a participar en producciones de cine y televisión que marcaron distintas épocas de la industria nacional. Este 15 de agosto su hija la despide con un sentido mensaje:

"Mamá, hoy te dejo ir con todo mi amor. Que vueles alto, libre y en paz. Gracias por tu vida, por tu amor, por tanto. Ahora habitas en mí de otra manera. Buen viaje, linda”, escribió Catalina Aristizábal, expresentadora del 'Desafío'.



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La actriz era hermana del fallecido actor y director Alí Humar y una figura de la televisión colombiana que, además de su trayectoria artística, se dedicó a la escritura y a programas radiales sobre salud y belleza.

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Durante sus últimos años, Yamile Humar habló públicamente de algunos episodios relacionados con su salud. En 2024, la actriz contó a Caracol Televisión que había atravesado una delicada situación médica después de sufrir una rotura de fémur. La lesión hizo que tuviera que utilizar primero un andador y posteriormente un bastón durante su recuperación.





Aquella experiencia también marcó el comienzo de una nueva etapa para Humar. Con el impulso de su hija Catalina Aristizábal, comenzó a acercarse más a las redes sociales y se convirtió en creadora de contenido.

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¿Quién era Yamile Humar, actriz y mamá de Catalina Aristizábal?

Su debut cinematográfico se produjo con 'Chambú', película de 1962 basada en la novela de Guillermo Edmundo Chaves. Posteriormente participó en 'Isla de ensueño' (1963), considerada una producción importante dentro de la historia del cine nacional.

Su carrera artística se prolongó por más de seis décadas y la convirtió en uno de los rostros recordados de la televisión colombiana. Con su partida desaparece una de las figuras femeninas que hicieron parte de las primeras décadas de la televisión y el cine colombiano.