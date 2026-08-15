Exparticipante del ‘Desafío’ será papá por tercera vez: así fue el anuncio

El exintegrante del 'Desafío Superhumanos' 2017 compartió la noticia de la dulce espera junto a su esposa, Camila Moreno, a través de un video en el que dejaron ver la prueba de embarazo.

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En la misma grabación aparecen sus dos hijos mayores reaccionando a la noticia de que esperan un hermano o hermana. Incluso, uno de ellos ya insinuó que espera que la niña llegue al hogar.

“Llegas a nuestras vidas para recordarnos que no siempre son nuestros planes, sino los planes perfectos de Dios. 🤍Estamos seguros de que vienes a este mundo con un propósito gigante y que tu llegada tiene una razón muy especial. Te amamos desde antes de conocerte, bebé. 🧡🥹Tus hermanos y tus papás te estamos esperando con el corazón lleno de amor, listos para darte todo el amor del mundo”, escribió la esposa del exconcursante del ‘Desafío’.

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Moreno también ha compartido en sus redes sociales que su embarazo ha sido muy retador, tanto física como emocionalmente.

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“Lo más difícil no ha sido solo el cansancio o las náuseas. Ha sido aprender a parar. A descansar. A aceptar que, por ahora, mi cuerpo tiene otro ritmo. “Durante mucho tiempo medí mi valor por todo lo que hacía y no por quien era. Y soltar esa forma de pensar no ha sido fácil”, relató en otra publicación.

No obstante, la compañía y la comprensión de su esposo han sido fundamental para sobrellevar el proceso en el que está: “Pero tengo a mi lado un hombre maravilloso que, incluso en los días en los que yo no logro verlo, me recuerda una y otra vez que lo estoy haciendo bien. Que crear vida también es trabajar. Que descansar también es avanzar. Que mi valor nunca ha dependido de mi productividad”, agregó.

¿Quién ganó el Desafío en 2017?

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Mateo Carvajal, representante de los antioqueños, logró quedarse con el título de ‘Desafío Superhumanos Cap Cana’. En la definición, el deportista se impuso a Gago, quien terminó ocupando el segundo lugar.

El paisa alcanzó el título después de Ángel Jesús Arregocés, ganador de la edición de 2016. Al año siguiente, en 2018, el campeón fue el taekwondista Óscar Muñoz, conocido como ‘Olímpico’, quien ganó la edición especial por los 15 años del programa.