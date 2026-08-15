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Lucho, exparticipante del 'Desafío', será papá por tercera vez

Exparticipante del 'Desafío', programa de Caracol Televisión, será papá por tercera vez. Así fue el anuncio que hizo junto a su esposa y sus otros hijos.

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Exparticipante del ‘Desafío’ será papá por tercera vez: así fue el anuncio

El recordado exconcursante de competencias deportivas Luis Giraldo, más conocido como ‘Lucho’, está de fiesta tras anunciar una de las noticias más conmovedoras de su vida personal.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 15 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Exparticipante del ‘Desafío’ será papá por tercera vez
Exparticipante del ‘Desafío’ será papá por tercera vez
Foto: Instagram@luchofuerza