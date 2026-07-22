El ‘Desafío: Juego de las Cajas’ tendrá nueva copa: “Es un nuevo inicio del programa”

Además de reiterar que las inscripciones al ‘Desafío’ son totalmente gratis y para mayores de edad, Martino habló de varias novedades que tendrá el ‘reality’ de Caracol Televisión.

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Unas de ellas, dijo él, es que el programa tendrá a Sofía Osío Luna, exreina y modelo colombiana, como anfitriona, y que habrá una nueva copa, que se encuentra en etapa de diseño.

“La copa se terminó. Le quedaba un huequito y ya… Va para el museo del canal Caracol, va para las vitrinas del canal, para todos los visitantes, y es un nuevo trofeo, copa, como lo quieran llamar. Porque esto es el renacer, es un nuevo inicio del programa; por eso les digo que no se limiten a que dice cajas”, declaró Martino.

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Porlo mismo, el gerente destacó que la primera persona que ponga su nombre en el nuevo trofeo del ‘Desafío’ va a hacer la diferencia, tal y como lo hizo Paula Andrea Betancur, la primera ganadora en la historia del programa.

Martino agregó que no hay límite de edad para participar en el ‘reality’, pero sí recomendó tener una preparación adecuada para enfrentar todos los retos. Recordó que este programa sí le cambia la vida a los participantes (para bien) y animó a aquellos que se han presentado a otras convocatorias y no han pasado, a seguir intentándolo.

