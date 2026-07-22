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'Desafío' 2027, de Caracol Televisión, tendrá nueva copa: Sebastián Martino habla

'Desafío' 2027, programa de de Caracol Televisión, tendrá nueva copa, según Sebastián Martino, Gerente de Grandes Formatos. Detalles de todo lo que él dijo.

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El ‘Desafío: Juego de las Cajas’ tendrá nueva copa: “Es un nuevo inicio del programa”

Lo anunció Sebastián Martino, Gerente de Grandes Formatos de Caracol Televisión, en un ‘live’ que hizo para resolver todas las dudas sobre las inscripciones, que están abiertas hasta el 17 de agosto.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 22 de jul, 2026
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El ‘Desafío: Juego de las Cajas’
El ‘Desafío: Juego de las Cajas’
Foto: Caracol TV