Ganadora del ‘Desafío’ se volvió a casar con su marido y usó turbante y vestido relajado

Paula Andrea Betancur, la primera ganadora del ‘Desafío’ (en 2004), compartió las imágenes de la ceremonia en la que volvió a darle el sí al dermatólogo, papá de su hija más pequeña.

En las imágenes compartidas por Zabaleta y la ex Señorita Colombia, que fue virreina del universo, se aprecia que el evento se llevó a cabo en la playa, frente al mar y varios amigos y familiares estuvieron invitados. Asimismo, decenas de lugareños fueron testigos y hasta celebraron con la pareja.

Para la ceremonia, la antioqueña lució un vestido blanco holgado, de mangas largas, y un turbante en la cabeza que una niña del lugar le puso. Lo adornó con un collar largo ajustado al cuello y con un dije gigante que colgaba sobre su vestido. Luis Miguel Zabaleta, por su parte, visitó un ‘jean’ clásico y una camisa blanca, con las mangas recogidas.

Betancur dedicó amorosas palabras a su marido, reconoció que mantener su matrimonio no ha sido fácil y han tenido que superar varias pruebas y hasta le pidió perdón por sus “defectos”.





"[…] Nuestro amor ha pasado por fuego, por momentos difíciles, por pruebas que solo nosotros conocemos. Pero Dios ha sido fiel. Como dice Su Palabra, cuando pasamos por el fuego, Él no nos deja solos… y aquí estamos, más fuertes, más reales, más unidos. Hoy quiero decirte algo desde lo más profundo: perdóname. Perdóname porque no soy perfecta, porque tengo muchos defectos, porque a veces quiero amar bien y no siempre sé cómo hacerlo. Perdóname porque muchas veces todo lo hago con el corazón, aunque me salga mal o no sea como tú esperas. Pero nunca, nunca ha sido sin amor […]”, escribió la exreina", escribió la exreina.

Asimismo, le agradeció por su “paciencia” y por su amor incondicional. “[…] En este mes del amor, mientras el mundo habla de San Valentín, yo celebro algo más profundo: un amor que no se rinde, un amor que perdona, un amor que permanece. Un amor donde no somos solo tú y yo, sino tú, yo y Dios en medio”, agregó.

Zabaleta también aprovechó las imágenes para resaltar las cualidades de su esposa, una “mujer maravilla” y dejar claro por qué sigue tan enamorado de ella, después de ocho años.

"Ella es una mujer virtuosa, no por lo que presume, sino por lo que sostiene en silencio. Su virtud nace de actos pequeños y constantes: cumplir su palabra, cuidar sin aplausos, elegir lo correcto incluso cuando nadie mira. No se adorna con discursos; se reconoce en su coherencia. [...] Su verdadera belleza no reside en el espejo sino lo que refleja al mundo, en su calma, en su fuerza,en su sinceridad,en su honestidad,en su autenticidad, en su firmeza y en la coherencia con la que vive cada día, así es ella, la mujer que hace 8 años se convirtió en mis esposa bajo la bendición de Dios ! Te amo amor mío !", se lee en su publicación.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Paula Andrea Betancur y su esposo?

Paula Andrea Betancur es mayor que Luis Miguel Zabaleta, su marido, por seis años, confirmó ella misma en el pódcast ‘Vos Podés’. La diferencia de edad no ha sido impedimento para consolidar su relación y hasta tuvieron una hija, Fátima, cuando ella tenía 47 años. Además, de pareja, la paisa el dermátologo trabajan juntos en la clínica de él: ella es la gerente y él el director.