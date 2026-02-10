Publicidad

Ganadora del 'Desafío' se volvió a casar con su esposo
Ganadora del ‘Desafío’ Paula Andrea Betancur se volvió a casar con su esposo

Ganadora del 'Desafío', programa de Caracol Televisión, se volvió a casar con su esposo en una ceremonia que se hizo frente a la playa. Detalles que se conocen del evento.

Ganadora del ‘Desafío’ se volvió a casar con su marido y usó turbante y vestido relajado

Se trata de la exreina Paula Andrea Betancur, que celebró una nueva ceremonia con su esposo, Luis Miguel Zabaleta, para reafirmar su amor, luego de ocho años de su primer matrimonio.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 10 de feb, 2026
