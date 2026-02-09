Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Leyla
Bad Bunny en el Super Bowl
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Luis Alfonso le propuso matrimonio a su esposa por tercera vez: quién es ella

Cantante Luis Alfonso le hizo propuesta de matrimonio a su esposa por tercera vez. Detalles sobre quién es ella, cuántos hijos tienen y su historia de amor.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Luis Alfonso vuelve a casarse: le propuso matrimonio a su esposa por tercera vez

Después de casi nueve de conocerse con su pareja, y luego de seis años de casados, Luis Alfonso vuelve a pedirle el “sí” a su esposa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
luis alfonso