Luis Alfonso vuelve a casarse: le propuso matrimonio a su esposa por tercera vez

El cantante colombiano Luis Alfonso publicó en su cuenta de Instagram, que había vuelto a proponerle matrimonio a su esposa, Luisa Fernanda, con quien ha construido durante todos estos años una gran familia conformada por ellos, sus mascotas y sus tres hijos: Jerónimo, Laura y Agustín.

Cuando tenía alrededor de 12 años, la vida del cantante estuvo llena de situaciones por las que un niño de esa edad no debería pasar. Su padre murió cuando él era tan solo un bebé. Al pasar el tiempo, su madre encontró de nuevo el amor, pero debido al nivel de violencia que vivía en su hogar, Luis Alfonso decidió trabajar, un tiempo después, tuvo su primer acercamiento en el mundo musical gracias al grupo Caña Verde.



¿Quién es la esposa del cantante Luis Alfonso?

Luisa Fernanda Pulgarín Velásquez es una investigadora judicial, contó él hace un tiempo en una entrevista con una emisora. Se conoció con su esposa en una feria equina donde ella era parte del cuerpo de seguridad y, por el contrario, él asistió para hacer una presentación. Finalmente, el cantante decidió hablarle e invitarla a salir y desde ese momento jamás se han separado. Años después, se convirtieron en padres, y Luisa logró convencerlo de que participe en el concurso ‘A Otro Nivel’ de (Caracol Televisión).

Los primeros años de relación fueron los más difíciles de vivir para ellos, contó Luis Alfonso en una conversación con Laura Acuña, porque no tenían recursos para poder darles lo necesario a sus hijos; dijo que muchas veces tenían que contar monedas para poder comprar un tarro de leche para su hijo, y que, durante unos años, sus suegros eran quienes los ayudaban económicamente.



La canción ‘El corrido de mi vida’ la realizó Luis Alfonso basándose en su propia historia. En ella recuerda cuando su padrastro lo sacaba a la calle para poder maltratar a su mamá, y le tocaba dormir en el parque. “En las calles me las tuve que rifar los demonios de mi barrio me cuidaron cuándo hambre y frío tuve que aguantar”, es uno de los versos de la canción.

“Yo era un perro de la calle, cuando usted ve un perrito de la calle maltratado, y llega a una parte donde le da comidita, donde le dan amor, usted puede ser un perrito grosero, que se le acerque alguien y le tire muela, pero no es porque usted sea malo, es porque ya está con miedo de que vayan a atacarlo o vayan a aporrearlo, porque usted está acostumbrado a vivir a la defensiva. Yo fui ese perrito que llegué donde ella, Luisa a mí me enseñó lo que era un hogar, me regaló una familia empezando por mis suegros”, le contó Luis Alfonso a la presentadora.



Para finalizar, las mismas redes sociales se han encargado de tildar a Luisa como la mujer del proceso. El mismo Luis Alfonso lo ha confirmado y por esta misma razón ya se han casado dos veces, y se comprometerán una tercera vez, tras una propuesta que hizo Luis Alfonso a su esposa Luisa mientras tocaba la guitarra.

