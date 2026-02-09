Colombianos que fueron a presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, y algunos no vieron

Este año tuvo como artista al cantante Bad Bunny, disputando su segunda presentación en este evento. En 2020 el cantante puertorriqueño tuvo la oportunidad de participar en la primera intervención musical a cargo de dos cantantes latinas (Shakira y Jennifer López), donde él fue tomado en cuenta como representación de los latinos.

Lea también: Bad Bunny le hizo sentido homenaje a Yeison Jiménez en su segundo concierto en Medellín



Además, Benito Antonio Ramírez Ocasio hizo historia en este evento al ser el primer artista masculino en presentarse en solitario y en honrar a los países de América. Sin embargo, tuvo como invitados a Lady Gaga y Ricky Martin, quienes interpretaron una canción y dejaron que Benito continuara con su ‘show’.

¿Qué colombianos estuvieron en el Super Bowl y vieron 'show' de Bad Bunny?

A pesar de que Colombia en esta edición no tuvo ningún representante, reconocidos artistas nacionales fueron vistos en palcos y en la famosa ‘casita', ubicación privilegiada de su gira ‘Debi Tirar Más Fotos'.

Karol G hizo parte de las invitadas de la casita compartiendo espacio con Pedro Pascal, Cardi B, Young Miko, Eiza González y otros famosos. A pesar de que la cantante paisa no tuvo una participación directa en el espectáculo, no pasó desapercibida y se robó la mirada de los espectadores.



Publicidad

Por otro lado, J Balvin, Eladio Carrión, Ryan Castro y Valentina Ferrer estaban disfrutando el evento desde un palco en las alturas del estadio. Sin embargo, la participación de J Balvin fue más notoria ya que estuvo como invitado al fútbol bandera (‘flag football’), el evento previo al Super Bowl LX.

Publicidad

Durante su presentación en el ‘show’ del entretiempo del Super Bowl LX, Bad Bunny se expresó al público en español e inglés, recordando sus raíces y celebrando la diversidad al decir “God bless America” y enumerar países de América mientras proclamaba que “lo único más poderoso que el odio es el amor”, un mensaje de unidad cultural frente a un espectáculo histórico completamente en español.

Esta intervención musical hizo que Trump lanzara un comunicado expresando su inconformidad frente a esto: "No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven de todo Estados Unidos y de todo el mundo. No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo y en verlo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar inmediatamente su ridícula nueva regla de inicio "Hagamos América grande otra vez", comunicó el mandatario.

