Karol G y Feid coincidieron en los Grammy y estuvieron a pocos metros, tras su ruptura

Mientras Carolina Giraldo, como en realidad se llama Karol G, recibía indicaciones y esperaba su turno para pasar a la alfombra roja, Salomón Villada Hoyos —verdadera identidad del reguetonero— se encontraba a pocos metros de ella, al parecer, revisando su celular.

La imagen llamó la atención, pues en las últimas galas de los premios más importantes de la música, se vio a los antioqueños posando juntos y muy enamorados. Era la primera vez, en tres años, que cada uno estaba por su propia cuenta, lo que deja en evidencia el fin de su relación amorosa.

Y es que TMZ confirmó que Karol G y Feid terminaron su noviazgo hace varios meses, de una manera amistosa. De acuerdo con el medio, los cantantes continúan teniendo un vínculo cordial, aunque en el evento no se les vio saludarse, por lo menos de manera pública.





Con quien sí posó la cantante colombiana fue con sus compatriotas J Balvin, que asistió a la gala con su esposa, Valentina Ferrer, y Ryan Castro. Asimismo, Giraldo le entregó uno de los Grammy a Bad Bunny, artista que la invitó a su tercer concierto en Medellín, de su gira 'Debí tirar más fotos'.

Ganadores de los Grammy 2026

La gran sorpresa de la velada la protagonizó Bad Bunny, quien hizo historia al convertirse en el primer artista latino y el primero con un álbum en español en ganar el codiciado Álbum del Año por 'Debí Tirar Más Fotos', además de llevarse el Grammy por Mejor Álbum de Música Urbana y otros galardones importantes de la noche.

En la categoría de Grabación del Año, el honor fue para Kendrick Lamar junto a SZA por 'Luther', consolidando al rapero como una de las figuras más galardonadas del certamen, con múltiples premios en géneros urbanos y de rap.

La Canción del Año fue para Billie Eilish por 'Wildflower', una composición que destacó entre una fuerte competencia internacional, mientras que Olivia Dean fue reconocida como Mejor Artista Nuevo, un galardón que pone de manifiesto la llegada de una voz fresca al panorama musical global.

Otras figuras destacadas de la noche incluyeron a Lady Gaga, que ganó en categorías pop importantes por su trabajo Mayhem, y Lola Young, quien obtuvo el Grammy a Mejor Interpretación Pop Solo por 'Messy'.