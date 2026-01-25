Publicidad

Debido a la muerte de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, Bad Bunny decidió interpretar 'Aventurero' en su segunda fecha de conciertos en Medellín. mira el video del homenaje.

Bad Bunny le hizo sentido homenaje a Yeison Jiménez en su segundo concierto en Medellín

En redes sociales se ha viralizado el noble gesto que tuvo el puertorriqueño junto a sus músicos para honrar la memoria del cantante de música popular que falleció en 10 de enero.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de ene, 2026
Bad Bunny le dedicó espacio en su concierto en Medellín al difunto Yeison Jiménez.