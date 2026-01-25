Bad Bunny le hizo sentido homenaje a Yeison Jiménez en su segundo concierto en Medellín

El pasado 24 de enero 'El Conejo Malo' se convirtió en noticia en Colombia luego de que abriera un espacio dentro de su segunda fecha de conciertos en Medellín para rendirle homenaje a Yeison Jiménez, el artista de música popular que falleció el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta en Boyacá junto a su equipo de trabajo.

Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en el concierto de Bad Bunny

En el espectáculo que tuvo lugar en el Atanasio Girardot de 'La Ciudad de la Eterna Primavera', el puertorriqueño abrió un espacio para entonar 'Aventurero' junto a uno de sus músicos, lo que tomó por sorpresa a cada uno de los asistentes, que no dudó en cantar a capela la exitosa canción.



"A mí me gustan las mujeres, escuchar de una buena banda y darle gusto a mis placeres", se escuchó cantar al público.



Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Así se hace, el público siempre agradecido", "Cada día lo admiro más. Que Bad Bunny 🐰 le haya hecho este homenaje a nuestro eterno Yeison Jiménez 🕊️ es de respeto y admiración. 🙌🏽 Gracias, Conejo 🇵🇷", "Colombia y el mundo jamás te olvidará Yeison", son algunos de los mensajes que se leen en las plataformas digitales.

Qué pasó en el segundo concierto de Bad Bunny en Medellín

La noche estuvo marcada por innumerables sorpresas, entre ellas la aparición de Arcángel en el escenario, lo que generó furor entre los fanáticos del cantante de reguetón.

"Una de las mejores canciones de todo el género urbano", dijo el cantante estadounidense antes de hacer su intervención musical.

Asimismo, se conoció la segunda canción exclusiva que escogió Benito con el objetivo de recordar sus inicios en la industria musical en esta jornada que congregó a fanáticos no solo de Colombia, sino también de países vecinos que anhelaban con ver en vivo la presentación de su artista favorito.

"Cómo se nota que la gente solo escucha Bad Bunny desde YHLDMDLG 😂 y el verdadero Bad Bunny es este haciendo trap", "Regresamos de un momento a otro al 2016", "La mejor noche hasta el momento, puro trap al 100", fueron algunos de los mensajes que dejaron sus admiradores en redes sociales.