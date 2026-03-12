Él es Juan Arredondo, el único colombiano nominado a los Premios Óscar 2026

Un colombiano llegará a la edición número 98 de los Premios Oscar, evento que se realizará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, y que reunirá a los actores, productores y directores más influyentes del mundo. Se trata de Juan Arredondo, quien competirá en la categoría Mejor Cortometraje Documental con su proyecto 'Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud'.

En esta cinta muestra su experiencia personal perdiendo a su amigo Brent Renaud mientras trabajaban en Ucrania; por lo que aborda los riesgos del periodismo en zonas de conflicto.



Quién es Juan Arredondo, el colombiano nominado a los Premios Óscar 2026

Arredondo concedió una entrevista para 'Los Informantes' de Caracol Televisión el pasado 8 de marzo en donde se sinceró sobre los motivos por los que se fue al extranjero para exponer por medio de un lente la guerra. Es hijo de padres colombianos que se conocieron en Estados Unidos y, pese a que estudió química y tenía una prometedora carrera en la industria farmacéutica, encontró en la fotografía su verdadera pasión.

Según relató, en medio de una crisis decidió comprar una cámara profesional. Lo que inició como un pasatiempo, se convirtió en un asunto más serio al crear su propio portafolio para mostrar su trabajo. Regresó a Colombia y empezó a trabajar para medios como National Geographic; sin embargo, el punto determinante en su carrera llegó cuando recibió una beca para estudiar en Harvard.

Allí conoció a Brent Renaud. La amistad surgió tras percatarse de que su compañero era autorista, y se fortaleció cuando compartieron sus deseos de ir a Ucrania. La tragedia que se relata en el documental ocurrió el 13 de marzo de 2022 en Irpín cuando iban a borde de un vehículo y se vieron envueltos en un cruce de disparos que dejó como saldo a Arredondo herido en la pierna y a Brent muerto en el andén.

"Si se invierten esos papeles, como nos sentamos, yo no estaría acá, entonces a uno como que le pesa mucho esas decisiones", mencionó en el programa, refiriéndose al hecho de que su colega se sentó en la parte delantera del vehículo y él optó por quedarse en la zona trasera.

