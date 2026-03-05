Cantante famosa es mamá de Gian Marco, de 'A Otro Nivel': su papá también es una celebridad

Uno de los jurados de 'A Otro Nivel' que ha tenido una gran acogida por parte del público colombiano es, sin duda, Gian Marco, el peruano que llegó a esta edición del programa a encantar con su humildad y noble corazón. El artista le heredó su amor por la música a sus padres, quienes forjaron una sólida carrera musical en Lima y se posicionaron como unas figuras influyentes en las décadas de los 60's y 70's.

Quién es la mamá de Gian Marco y a qué se dedica

La progenitora del intérprete de temas como 'Te mentiría', 'Si no me tenías', 'Aunque ya no vuelva a verte' y 'Lamento' es Regina Alcóver, un locutora, actriz y cantante peruana nacida el 29 de septiembre de 1948 en Lima, por lo que a la fecha tiene 77 años. Sus inicios en la industria datan de cuando era muy pequeña, pues le insistió a su abuela a llevarla a una emisora, lugar donde poco después empezó a grabar radionovelas.

Dentro de sus canciones más destacadas se encuentran temas musicales como 'En una flor', 'Al maestro con cariño', 'He tratado de olvidarte', 'Llévame a bailar', 'Una deuda de besos', entre otras, que se convirtieron en himnos en la década de 1960 a 1970.

Quién es el papá de Gian Marco, jurado de 'A Otro Nivel'

Se trata de Joe Danova, nacido el 27 de octubre de 1942 en Lima. Es un cantante peruano de la nueva ola y baladas que se lanzó a la fama en este país luego de trabajar de la mano del conductor del programa 'Cancionísima', mismo espacio en el que pudo conocer a la madre de Gian Marco.

Con frecuencia, el jurado del programa musical de Caracol Televisión acude a las plataformas digitales para recordar a su progenitor. Según ha indicado, batalló contra el cáncer, pero fue el 22 de marzo la fecha que marcó un antes y un después ya que fue el día en el que su progenitor entró en coma. De acuerdo con su versión, se dirigía a un concierto cuando tuvo el presentimiento de que algo le ocurría a su papá, por lo que tomó la decisión de volver a su departamento. Allí pudo verlo por última vez despierto y despedirse formalmente antes de que él partiera.

