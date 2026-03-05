Publicidad

Quiénes son los papás de Gian Marco, de 'A Otro Nivel': conoce a Regina Alcóver y Joe Danova - CaracolTV

Gian Marco, jurado de 'A Otro Nivel', es hijo de Regina Alcóver y Joe Danova, dos famosos cantantes de Lima, Perú. Así fue como ambos artistas se lanzaron a la fama internacional.

Cantante famosa es mamá de Gian Marco, de 'A Otro Nivel': su papá también es una celebridad

El jurado del concurso musical de los profesionales que acompaña a Pipe Peláez y Kike Santander en el escenario le heredó su amor por la música a sus padres, dos destacados artistas en la industria musical peruana.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de mar, 2026
Ellos son los padres de Gian Marco, jurado de 'A Otro Nivel 2026'.