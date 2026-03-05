Exparticipantes del 'Desafío 2026' se reencontraron: Rata, Potro y Pedro compitieron

El pasado 1 de marzo se llevaron a cabo los Beta Games, unas competencias de obstáculos organizadas por Moisés y Ceta, exparticipantes del reality de los colombianos. Este evento tuvo lugar en el Rincón del Llamo, Villavicencio, ciudad que visitaron Rata y otros Súper Humanos de la edición del 2026 en la que aprovecharon para disfrutar de la gastronomía, bailar joropo y tomarse fotos con sus seguidores.

Mira también: Marlon, expulsado del 'Desafío', habló tras perder su "única" oportunidad de ganar en Tobia



Rata, Potro, Pedro y más exparticipantes del 'Desafío del Siglo XXI' compitieron de nuevo

El perfil de Instagram de la competencia realizó varias publicaciones en las que se pudo observar que Rata, Potro, Lucho y Pedro compitieron en el terreno de juego. Rata fue uno de los jugadores que más tuvo acogida del público debido a que se coronó como subcampeón de la producción y a su experiencia en las carreras de OCR; sin embargo, los demás no se quedaron atrás, pues sorprendieron por la soltura y la agilidad con las que cruzaron cada uno de los obstáculos.



"Gracias a todos los atletas, asistentes y personas que hicieron parte de esta competencia. Esto apenas comienza… Prepárense para lo que viene en los próximos Beta Games 🏆. Un poco de lo que se vivió en los Beta Games 🔥", se leyó en la plataforma.



Publicidad

Mira también: Cómo luce Escudero, exparticipante del ‘Desafío’, en la actualidad: se casó

Adicionalmente, se vieron a otros deportistas que estuvieron en La Ciudad de las Cajas, tal es el caso de María C., Katiuska y Valkyria, que no dudaron en reunirse con la gente y apoyar a sus compañeros mientras estaban en la arena.

Publicidad

Rata, por su parte, prometió dar detalles en redes sociales sobre el encuentro deportivo tan pronto tuviera tiempo y motivó a sus más de 300 mil seguidores a apostar por sus sueños: "Cada parada será al éxito. 🔝Me llevo una gran experiencia y un calor humano que ni el el sol pudo superar (...) ¿Y tú cuando la vas a vivir? No seas espectador, sé anfitrión 🫵🏅", escribió.

Mira también: Rata y otros exparticipantes del 'Desafío' fueron "secuestrados" por fans en plena calle

Rata se quedó con la suma de 600 millones de pesos luego de ganar la primera parte de la gran final del 'Desafío' junto a Valentina, su refuerzo; sin embargo, no pudo poner su nombre en la copa de los vencedores debido a que Zambrano y Miryan lograron llegar de primeras a Cartagena de Indias en una travesía que comenzó en Tobia, Cundinamarca.