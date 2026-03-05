Publicidad

Cómo fue el reencuentro de Rata, Potro, Pedro y más exparticipantes del 'Desafío 2026' - CaracolTV

Los Súper Humanos viajaron hasta Villavicencio para participar en una competencia de OCR con la que demostraron que la amistad que construyeron en La Ciudad de las Cajas aún se mantiene.

Exparticipantes del 'Desafío 2026' se reencontraron: Rata, Potro y Pedro compitieron

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de mar, 2026
Cómo fue el enfrentamiento deportivo entre Rata y Pedro después del 'Desafío del Siglo XXI'.