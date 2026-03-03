Cómo luce Escudero, exparticipante del ‘Desafío’, en la actualidad: contrajo matrimonio

Alejandro Escudero participó en el reality Desafío The Box durante la edición de 2023, donde integró el equipo Beta. Tras su salida del programa, retomó sus proyectos personales y profesionales, enfocándose en la música, ámbito en el que ya tenía experiencia antes de su paso por la competencia televisiva. Durante 15 años trabajó junto al artista Maluma, etapa en la que desarrolló labores dentro de la industria musical.

Qué pasó con Escudero tras su salida del Desafío

Después de finalizar su participación en el programa, continuó con su carrera como músico y mantuvo actividad constante en escenarios y eventos relacionados con la industria. Paralelamente, su vida personal presentó cambios importantes. En 2024 anunció que contrajo matrimonio con su pareja, Sara Gómez. La ceremonia se realizó en un entorno privado y fue compartida a través de sus redes sociales.



En 2025 informó que se convirtió en padre. Su hija, Helena, nació el 5 de mayo de ese año. La noticia fue comunicada mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó un mensaje relacionado con la llegada de su hija. A partir de ese momento, compartió distintos momentos familiares en sus redes sociales, en los que apareció cargando a la bebé, alimentándola y acompañando a su esposa durante el periodo posterior al parto. La última publicación en la que mostró a su hija fue realizada en noviembre de 2025, cuando indicó que la menor tenía seis meses de edad.





En el mismo año también anunció el cierre de su etapa laboral con Maluma, artista con quien trabajó durante 15 años. Tras esa decisión, informó que centraría sus esfuerzos en el desarrollo de su proyecto musical personal. Desde entonces se le vio participando en presentaciones, encuentros y premiaciones relacionadas con el sector musical.

Recientemente apareció en las audiciones del programa 'A Otro Nivel 2026', espacio al que asistió con el objetivo de presentar su propuesta artística y continuar consolidando su carrera en la música.

