Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Cómo luce Escudero exparticipante del ‘Desafió’ contrajo matrimonio - CaracolTV

Escudero compitió en el programa en el año 2023 haciendo parte del equipo Beta. Además, no solo se destacó como deportista, sino que también cuenta con una carrera musical.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cómo luce Escudero, exparticipante del ‘Desafío’, en la actualidad: contrajo matrimonio

Escudero compitió en el programa en el año 2023 haciendo parte del equipo Beta. Además, no solo se destacó como deportista, sino que también cuenta con una carrera musical.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Escudero exparticipante del Desafío.jpg