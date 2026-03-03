Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Escudero de ‘A Otro Nivel’ participó en el ‘Desafío The Box’ y fue la segunda voz de Maluma - CaracolTV

Escudero cuenta con una trayectoria en el mundo del espectáculo; ha llegado a presentarse en grandes escenarios. Ahora se presenta en el programa para abrir una puerta a su carrera como solista.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

Concursante de ‘A Otro Nivel’ participó en el ‘Desafío The Box’ y fue la segunda voz de Maluma

Escudero cuenta con una trayectoria en el mundo del espectáculo; ha llegado a presentarse en grandes escenarios. Ahora se presenta en el programa para abrir una puerta a su carrera como solista.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Texto del párrafo (6).jpg