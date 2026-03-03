Concursante de ‘A Otro Nivel’ participó en el ‘Desafío The Box’ y fue la segunda voz de Maluma

Alejandro Escudero, conocido en el ámbito artístico como Escudero, llega al escenario de 'A Otro Nivel' con un recorrido que combina música y deporte. Además de su trabajo como cantante, también se desempeña como deportista y en 2023 participa en el programa Desafío The Box, donde integra el equipo Beta durante su paso por la competencia.

Escudero trabajó con Maluma y estuvo en el 'Desafío'

En el campo musical, el cantante desarrolla una carrera de 15 años como segunda voz del cantante Maluma. Durante ese tiempo forma parte de giras nacionales e internacionales y acompaña al artista en distintos escenarios alrededor del mundo. Su experiencia incluye presentaciones en recintos como el Madison Square Garden, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Luna Park, entre otros espacios dedicados a espectáculos musicales.



Tras años como parte del equipo vocal de Maluma, Escudero decide dar un paso hacia su proyecto individual. En 'A Otro Nivel' se presenta con la intención de consolidar una propuesta como solista y buscar un sello propio que le permita integrar el género urbano con el popular. Su participación en el programa representa una oportunidad para mostrar una faceta distinta a la que el público conoce de él como corista.

Al momento de su audición, los nervios se hacen evidentes. Los jurados Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco observan tensión durante la presentación. Aunque Escudero expone su trayectoria y experiencia en escenarios de gran capacidad, la interpretación no obtiene flechas verdes por parte del jurado en esa instancia.

La participación de Escudero en el formato televisivo se suma a un recorrido que abarca televisión, música en vivo y competencia física. Su paso por 'Desafío The Box' lo muestra en un entorno distinto al musical, enfrentando pruebas de resistencia y trabajo en equipo dentro del grupo Beta. En 'A Otro Nivel', el enfoque se centra en su voz y en la posibilidad de iniciar una etapa como solista.

