Líder de la noche en ‘A Otro Nivel’ conmovió a Kike Santander con su audición

Valentina Villalba llega desde Caracas y está presente en la nueva temporada de 'A Otro Nivel', un programa que reúne voces emergentes ante un panel de jurados profesionales. Desde los inicios de su trayectoria artística, la artista cuenta con el respaldo de figuras destacadas de la música latina, entre ellas Ricardo Montaner, Nacho y Ángela Carrasco, quienes apoyan su carrera vocal.

Mira también: Concursante de ‘A Otro Nivel’ participó en el ‘Desafío The Box’ y fue la segunda voz de Maluma



Esta es la razón por la que Kike Santander lloró tras la audición

En su audición, Villalba sube al ascensor con la intención de convencer al jurado de que su voz y su interpretación merecen avanzar en la competencia. Ella elige la canción “Confieso” de Kany García para presentarse ante los tres miembros del panel. La dinámica de esta etapa está diseñada para evaluar cada presentación vocal en un breve tiempo y determinar si el concursante sube al siguiente nivel dentro de la competencia. Si los tres jurados otorgan flechas verdes, el participante accede directamente a la siguiente fase como líder.



Durante la presentación, Kike Santander se encuentra ante la performance de Villalba y su reacción supera el enfoque técnico. La expresión de Santander cambia durante la audición y se observa un momento emocional en el que su respuesta refleja un impacto profundo. El jurado analiza con detenimiento la calidad del vibrato, la afinación en registros altos y el control vocal de la intérprete.

Por su parte, Felipe Peláez evalúa a Villalba desde la perspectiva de la interpretación artística, señalando la distinción entre cantar y realizar una interpretación. En esta valoración, Peláez reconoce en ella una capacidad para transmitir la pieza de manera destacada dentro de su formato.





Mira también: Participante de ‘A Otro Nivel’ pasó de ser empresaria para trabajar con Ryan Castro

Publicidad

El otro miembro del jurado, Gian Marco, considera el privilegio que tiene la audiencia al escuchar a la concursante, resaltando la importancia de la voz como herramienta principal en la música.

En un intercambio con los evaluadores, la familia de Valentina informa que ella estudió para ser azafata, aunque dejó esa profesión para dedicarse por completo a la música.

Publicidad

Con la obtención de tres flechas verdes, Villalba logra ingresar a la competencia como líder de la noche. Este resultado le permite formar su propio grupo para avanzar en las siguientes etapas del concurso. El proceso de selección continúa en las emisiones diarias del programa, donde los aspirantes buscan destacar tanto por su técnica como por su capacidad de conectar con los jurados.

Mira también: Participante de ‘A Otro Nivel’ tiene trayectoria como telonera de Yeison Jiménez

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

