Hija de Yeison Jiménez celebró su cumpleaños, por primera vez, con la ausencia de su padre

A través de redes sociales, Lina Jiménez, hermana del intérprete de música popular, compartió con sus seguidores apartes de la celebración del cumpleaños número ocho de su sobrina Thaliana. La publicación original fue realizada por Sonia Restrepo, viuda del artista, y posteriormente republicada por la tía de la menor.

Así fue la celebración de la hija de Yeison Jiménez

En la imagen difundida se observó a Thaliana junto a su madre, sus hermanos, su tía y su abuela paterna. La reunión se llevó a cabo en un espacio decorado con tonos rosados. Se destacó una torta inspirada en la estética de Ariana Grande, con elementos que remitían a la imagen pública de la cantante internacional.



Thaliana fue fruto de la relación entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo. Desde años anteriores, la niña había aparecido de manera frecuente en videos y publicaciones compartidas por su padre en plataformas digitales. En esos contenidos se evidenciaba la cercanía entre ambos, lo que generó interacción constante por parte de los seguidores del artista.

En medio de la conmemoración, Lina Jiménez también recordó un video publicado en 2023 por el cantante, en el que aparecía junto a su hija durante otra fecha especial. En ese material audiovisual, el artista dedicaba un mensaje en el que manifestaba: "Esta es la verdadera reian de mi vida. En su brazos, en su ternura y en sus ojitos veo reflejado todo el amor de mi Dios". La repostulación del video estuvo acompañada por una frase en la que la familia expresó que lo extrañaban en ese día.

Otro aspecto que llamó la atención en las imágenes de la celebración fue la aparición de Sonia Restrepo con un cambio en su apariencia. En las fotografías se le vio con el cabello corto y con ondas marcadas, lo que evidenció una transformación en medio del proceso de duelo que atraviesa la familia.

El fallecimiento de Yeison Jiménez ocurrió el 10 de enero de 2026. La noticia generó reacciones en distintos sectores del país y entre seguidores de su música. A casi dos meses de ese hecho, su entorno familiar continuó compartiendo momentos relacionados con fechas significativas, como el cumpleaños de su hija menor.

La celebración se desarrolló en un ambiente íntimo, rodeado por los familiares más cercanos. Las publicaciones en redes sociales permitieron a los seguidores del cantante conocer detalles de cómo transcurrió la fecha y cómo la familia acompañó a Thaliana en su primer cumpleaños sin la presencia de su padre.

