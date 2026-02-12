Viuda de Yeison Jiménez habló por primera vez tras siniestro aéreo: "Tu hijo ya dijo papá"

Una de las reacciones más esperadas por parte de los fanáticos de 'El Aventurero' era la de Sonia Restrepo, su pareja sentimental. A pesar de que había hecho un par de apariciones públicas en los homenajes que le realizaron al cantante, la mujer se mantuvo alejada de medios de comunicación y redes sociales mientras procesaba los primeros días del duelo.

Recientemente, medios nacionales recogieron una publicación que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, la cual se encuentra privada. Allí compartió un sentido mensaje en el que reveló cómo ha experimentado su ausencia y qué ha pasado con sus hijos.

Primeras palabras de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez

El post lo realizó el pasado 10 de febrero con el objetivo de conmemorar al destacado artista a propósito de su primer mes de fallecido:

"Aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que áun viven en cada rincón", escribió.

Sin embargo, uno de las partes del escrito que más llamó la atención de los usuarios de Internet fue cuando se pronunció acerca de sus hijos.

"Tus hijos te extrañan en silencios y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ). Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y mimos", señaló.

Finalmente, aprovechó el espacio para recordar todo el amor que siente por él y el agradecimiento que tiene por todo lo que vivieron juntos.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han deseado mucha fortaleza para poder enfrentar la pérdida y al mismo tiempo estar presente en la crianza de sus hijos.

"Yo lloré ya mucho por Yeison Jiménez y ahora con lo de que Santi ya dijo papá volví a llorar... No es justo 💔😭", "Dios es el mejor apoyo", "Es la mujer más hermosa y fuerte del mundo, qué dolor", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

Jiménez falleció en Boyacá a inicios de 2026 junto a su equipo de trabajo luego de sufrir un accidente en su avioneta.