Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Gol Caracol Sudamericano Femenino Paraguay vs Colombia
Colombia vs. Paraguay EN VIVO
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Qué dijo Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, un mes después del accidente aéreo

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Sonia Restrepo compartió unas sentidas palabras a propósito de que se cumplió el primer mes de muerto del cantante de música popular.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Viuda de Yeison Jiménez habló por primera vez tras siniestro aéreo: "Tu hijo ya dijo papá"

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Sonia Restrepo compartió unas sentidas palabras a propósito de que se cumplió el primer mes de muerto del cantante de música popular.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de feb, 2026
Comparta en:
Qué dijo Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, sobre la muerte de su esposo.