Gol Caracol Sudamericano Femenino Colombia vs Uruguay
Colombia vs. Uruguay EN VIVO
'La Reina del Flow 3'
Yeison Jiménez hizo plan con Natalia Jiménez antes de morir: cantaría en su gira

Natalia Jiménez, reconocida cantante española, contó el plan que tenía con Yeison Jiménez antes de que él muriera. Habló de la relación amistosa que tenía con él y cómo supo de su muerte.

Yeison Jiménez había hecho compromiso con Natalia Jiménez antes de morir

La cantante española habló con el portal de Caracol TV, y confirmó que Yeison Jiménez, su compañero en 'La Voz Kids', sería el invitado especial en su gira por Colombia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de feb, 2026
Natalia Jiménez y Yeison Jiménez