Yeison Jiménez había hecho compromiso con Natalia Jiménez antes de morir

La cantautora española y exintegrante de La Quinta Estación dio un abrebocas en este portal de la gira que realizará en Estados Unidos, Colombia y otros países. Confirmó que visitará nuevas ciudades del territorio cafetero, como Neiva y Bucaramanga, y regresará a Bogotá y Medellín con su música, y de paso reveló que Yeison Jiménez la iba a acompañar en los conciertos programados en el país para interpretar 'Pedazos' la canción que tienen juntos.

"Él iba a estar conmigo en esta gira, iba a venir a cantar la canción conmigo y voy a seguir de acuerdo al plan porque es lo que a él le hubiera gustado y me van a escuchar cantarla en el 'show'", contó la artista.

Cómo era la relación de Natalia Jiménez con Yeison Jiménez

Natalia recordó en la conversación con este portal que se conviritieron en muy grandes amigos e incluso colaboraron musicalmente en una ocasión. Su amistad comenzó cuando ella estaba en ‘La Voz Kids’ y necesitaba buscar un 'co-coach' para su equipo; le sugirieron que escogiera a Yeison, quien era uno de los mayores referentes de música popular en Colombia, y que además de eso compartían el mismo apellido.



"Desde ahí hicimos clic. 'Somos primos', desde el primer momento nos llevamos súper bien, y pasamos muchísimas horas juntos porque teníamos que grabar el programa, son un par de meses que estás encerrada. A mí me dio mucho gusto conocerlo porque era una gran persona y me emociona mucho pensar en él" , dijo la intérprete de 'Me muero por besarte'. Sin pensarlo más, ella lo escogió. Desde ese momento sus carreras musicales se unieron, tanto así que el cantante de música popular la invitó a que grabaran juntos la canción ‘Pedazos’.

"Incluso aquí en México lo llegaron a apodar como 'el colombiano más mexicano', porque era un colombiano con un alma muy mexicana", dijo Natalia en una publicación de su Instagram.

¿Cómo se enteró Natalia Jiménez de la muerte de Yeison Jiménez?

El 10 de enero del 2026 Natalia se encontraba en ciudad de México con su familia y amigos celebrando la llegada del año nuevo, dijo en la entrevista con este portal, cuando un asistente de la fiesta hizo que los demás vieran las redes sociales porque se estaba diciendo que el cantante colombiano había sufrido un accidente aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá.

Este suceso ha sido muy difícil de llevar para ella porque fue una pérdida enorme y desde que eso ocurrió no ha podido recuperarse completamente, porque Yeison era una persona muy joven y su muerte fue muy trágica, además de eso Natalia contó que ha sido la primera muerte cercana que ha vivido.

Natalia habló sobre los sentimientos y la incertidumbre que tuvo recién sucedió el accidente de su amigo y dijo que no se había sentido bien con ella misma hasta que participó en el homenaje que se le hizo a Yeison Jiménez en El Campín donde ella encontró la paz y la tranquilidad que necesitaba para finalmente dejarlo ir desde el amor.

¿Natalia Jiménez y Yeison Jiménez eran primos?

La duda surgió en la edición de ‘La Voz Kids’ del 2021, cuando Natalia y Yeison hicieron equipo para formar a los pequeños concursantes. Ambos se llamaban primos porque tenían el mismo apellido, pero lo cierto es que no tienen ningún vínculo sanguíneo; solo era una forma cariñosa de llamarse entre sí. Incluso el apodo que se tenían persistió hasta el día de la muerte de él, pues en un mensaje de despedida ella se refirió a él como su primo.

“Primo, amigo, parce querido, fuiste cómplice y aliado en muchas batallas que nunca tuviste idea de lo importantes que fueron en mi vida. Hoy me dan la noticia de que te adelantaste en el camino, y no puedo entenderlo, no comprendo, hace tan sólo unos meses estábamos compartiendo momentos felices en nuestro México lindo y querido, el Colombiano más Mexicano como te apodaron por acá. A todos los que dejaste atrás, tus amigos, tu familia, tus fanáticos y compañeros, les envío mis más sinceras condolencias. Gracias por todo tu cariño y apoyo siempre. Te vamos a extrañar primo querido. 🙏🏼✨”, escribió la española.