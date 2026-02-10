Publicidad

Quién es Kike Santander, de 'A Otro Nivel': nombre real, profesión y canciones

Kike Santander será uno de los tres jurados de 'A Otro Nivel'. El compositor, que cambió su carrera como médico cirujano a artista, tiene una extensa trayectoria dentro de la industria del entretenimiento.

Kike Santander

El compositor y productor de 65 años se une a Felipe Peláez y Gian Marco en la mesa de los jurados de 'A Otro Nivel'. El programa contará con Cristina Hurtado como presentadora.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de feb, 2026
Kike Santander es uno de los tres jurados de 'A Otro Nivel 2026', el concurso musical de los profesionales.