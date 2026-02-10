Gian Marco es uno de los cantautores más influyentes de la música en español. Con más de 35 años de trayectoria, ha construido una de las carreras más sólidas y prolíficas de la industria latinoamericana, tanto como intérprete como compositor.

Cuántos Grammy tiene Gian Marco, jurado de 'A Otro Nivel'

Ganador de tres Latin Grammy al Mejor Álbum Cantautor (2005, 2011 y 2012) y con 17 nominaciones adicionales, su obra ha trascendido generaciones y fronteras. Cuenta con 17 álbumes de estudio, múltiples discos de oro y platino, y millones de copias vendidas en América y Europa.



Como autor, sus canciones han sido interpretadas por grandes figuras internacionales como Gloria Estefan, Marc Anthony, Alejandro Fernández, Rubén Blades, Carlos Rivera, Diego Torres, Fonseca, Emmanuel, Manuel Mijares y Pandora, consolidándose como uno de los compositores más respetados del mundo hispano.



De dónde es Gian Marco, jurado de 'A Otro Nivel'

El artista, nacido en Miraflores, Perú, lanzó 'Aún Me Sigo Encontrando' en 2024, un álbum profundamente personal y aclamado por la crítica, nominado al Latin Grammy, con colaboraciones junto a Rubén Blades, Andrés Cepeda, Silvio Rodríguez, Mike Bahía y Leonel García. En 2025, emprendió una gira internacional por Estados Unidos, Ecuador, Chile, México, España, Italia y Perú.

Actualmente, se encuentra en pleno desarrollo de su próximo álbum y enfocado estratégicamente en el territorio colombiano, donde participa como jurado del exitoso programa 'A Otro Nivel', consolidando su presencia y conexión con nuevas audiencias en la región.