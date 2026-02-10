Publicidad

Quién es Gian Marco, jurado de 'A Otro Nivel': de dónde es y canciones famosas

El cantante y compositor de 55 años se une a Kike Santander y Felipe Peláez en la mesa de los jurados de 'A Otro Nivel'. El programa contará con Cristina Hurtado como presentadora.

Gian Marco

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de feb, 2026
Gian Marco es uno de los tres jurados de 'A Otro Nivel 2026', el concurso musical de los profesionales.