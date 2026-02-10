Esta conductora de televisión cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la pantalla chica. Su camino en los medios lo empezó siendo muy joven y, desde entonces, ha construido una carrera basada en la disciplina, el profesionalismo y una conexión con el público.

Cristina ha sido presentadora de programas de entretenimiento, concursos, realities y noticieros, espacios que le han permitido crecer en diferentes facetas de la comunicación. Su estilo frente a las cámaras está ligado a la naturalidad, la sensibilidad y la responsabilidad, y cree firmemente que la televisión es un puente que conecta historias humanas con millones de personas.



Quién es el esposo de Cristina Hurtado, presentadora de 'A Otro Nivel'

Se trata del destacado actor José Narváez, con quien contrajo matrimonio en septiembre de 2013 después de 10 años de noviazgo. Su relación es una de las más sólidas del entretenimiento nacional y ha dejado tres hijos: Daniel Narváez (quien nació en el 2000, fruto de una relación pasada de la presentadora), Juan José Narváez (2006) y Mateo Narváez (2021).

Cuándo fue reina de belleza Cristian Hurtado

La presentadora participó en varios concursos de belleza antes de dar a luz a su primer hijo a los 15 años. Algunos de los concursos más destacados en los que participó y se llevó la corona gracias a su belleza y soltura en el escenario fueron en el reinado de la Señorita Copacabana y el Reinado Metropolitano. De hecho, en este último, compitió estando en la dulce espera, de manera que continuó y obtuvo el título de virreina.

