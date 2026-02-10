Cuándo empieza 'A Otro Nivel' por Caracol Televisión: fecha y hora confirmada

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Entre las novedades del programa también se incluye a la nueva presentadora Cristina Hurtado. Asimismo, en esta nueva edición la competencia ya no será individual, sino grupal, se confirmó en el evento de lanzamiento que se llevó a cabo este 10 de febrero de 2026, tendrá un premio de 600 millones de pesos para el ganador.
El concurso musical, del que han salido talentos como Jessi Uribe. Jair Santrich y Luis Alfonso, empieza el miércoles 18 de febrero de 2025. Además de la fecha de estreno, Caracol confirmó la hora en que se emitirá 'A Otro Nivel': será a las 8 de la noche., después de la edición de Noticias Caracol de las 7 de la noche.