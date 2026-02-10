Cuándo empieza 'A Otro Nivel' por Caracol Televisión: fecha y hora confirmada

Entre las novedades del programa también se incluye a la nueva presentadora Cristina Hurtado. Asimismo, en esta nueva edición la competencia ya no será individual, sino grupal, se confirmó en el evento de lanzamiento que se llevó a cabo este 10 de febrero de 2026, tendrá un premio de 600 millones de pesos para el ganador.



Cuándo estrenan A Otro Nivel en Caracol TV

El concurso musical, del que han salido talentos como Jessi Uribe. Jair Santrich y Luis Alfonso, empieza el miércoles 18 de febrero de 2025. Además de la fecha de estreno, Caracol confirmó la hora en que se emitirá 'A Otro Nivel': será a las 8 de la noche., después de la edición de Noticias Caracol de las 7 de la noche.

