Cristina Hurtado será la nueva presentadora de A Otro Nivel: conoce más detalles

Cristina Hurtado sorprendió en la emisión del 4 de agosto en Día a Día al revelar que iniciará un proyecto muy especial en Caracol Televisión, se mostró muy conmovida e incluso tuvo que contener las lágrimas: será la nueva presentadora de A Otro Nivel.



Cristina Hurtado será presentadora de A Otro Nivel

Esta noticia tomó por sorpresa a los presentadores de Día a Día, Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Cruz e Iván Lalinde, quienes afirmaron no saber nada al respecto y de inmediato la felicitaron y abrazaron, deseándole lo mejor para este proyecto. “Estar en Caracol Televisión hace parte de la realización de mis sueños. Llevo tres noches sin dormir bien por la emoción", comentó.

La paisa de 41 años confesó que en el pasado ya se habían dado cuatro acercamientos con el canal. En los dos primeros no pudo aceptar las propuestas del canal debido a otros compromisos que ya tenía, en la tercera oportunidad ella contó que tuvo que decir que no; pero en el cuarto con la propuesta de A Otro Nivel se sintió honrada: "No es que sea el destino, es que tú debes tener claro qué quieres, qué te llena y dónde te sientes bien"



Además, comentó que este programa es uno de sus favoritos por sus particularidades: “Yo creo que de todos los formatos musicales que tiene Caracol, el jurado de este es el que la tiene más difícil. Aquí tenemos gente profesional, con experiencia y que ya sabe lo que está haciendo”.

Cristina Hurtado lloró en Día a Día

Durante el programa matutino, Cristina recibió una emotiva sorpresa que la hizo llorar: una videollamada con su esposo, el actor Josse Narváez, y sus tres hijos, Dani, Juanjo y Mateo, quienes se conectaron desde temprano para acompañarla en este momento especial.

“Estamos felices y muy orgullosos de ti. Llegó tu momento. Disfrútalo porque lo mereces, por tu disciplina, optimismo, trabajo incansable, verraquera y fe inquebrantable. Gracias por ponernos siempre de primero, por nunca negociar con tus principios, por poner a tus hijos como prioridad. Eso no tiene precio. Eres la reina de nuestra familia. Caracol, contrataron a una profesional, a una presentadora que está A Otro Nivel”, fueron las emotivas palarbas de su esposo.

Publicidad

No es que sea le destino, es que tu debes tener claro qué quieres, qué te llena y dónde te sientes bien.

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. Revive aquí contenido exclusivo del programa.

