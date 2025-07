En las últimas horas, se confirmó que Juan Diego Vanegas espera su primer hijo. Los presentadores quedaron impactados con ella noticia y más, porque se tiene estipulado que nazca el próximo 15 de septiembre de este año. A raíz de esto, su pareja le envió tierno mensaje para celebrar este día.

Mensaje de la novia de Juan Diego Vanegas, de Día a Día

Cuando todos estaban hablando sobre la fecha de nacimiento y el nombre, Carolina Cruz le revela que le tienen un video y él se emociona. En seguida aparece una mujer rubia cuyo nombre es Daniela y empieza a agradecerle a todos por darle la bienvenida a este bebé que viene en camino.

Novia de Juan Diego Vanegas lo sorprende en Día a Día y le envía tierna dedicatoria Foto: Caracol Televisión

"Gracias a toda la familia de Día a Día por recibir con tanto amor e ilusión la llegada de Juan Martín, porque han sido y seguirán siendo para nosotros una familia extendida. A ti, amor mío, gracias por este refugio, esta cabañita en la montaña, este buque que hemos construido", empezó diciendo.

Luego de ello, le dedica unas palabras más profundas al chef y él no pude de la emoción, y sus compañeros están ahí para felicitarlo por estar cumpliendo este sueño de ser papá.

"Gracias por ser mi piso cuando lo he necesitado, por hacerme reír cada mañana, por cada arrunche, por el papá que eres, por hacerme sentir la mujer más bendecida de este planeta. Me muero de ganas de empezar este reto a tu lado, porque hemos atravesado momentos difíciles y no hay nada más rico que sentir esa seguridad, y saber que lo que se venga lo vamos a poder hacer juntos de la mano de Dios y la Virgencita. Te amo", añadió.



Cuándo nace el hijo de Juan Diego Vanegas

Otro dato que reveló en Día a Día, fue la fecha del nacimiento de Juan Martín, el bebé que tendrá con Daniela. Según indicó, se tiene programado para el 15 de septiembre de este 2025. Al conocer esta información, todos se sorprenden y le preguntan cómo lo ocultó por tanto tiempo.

"Ustedes más que nadie saben cómo manejo yo mi vida personal, porque soy un poco reservado. No hay nada más importante que mi familia y esas cuatro paredes que nos cobijan. Claramente por nuestra profesión hay muchos ojos encima y esos hay veces que son bonitos y bondadosos, pero otras veces no tanto, y quiero protegerlos", agregó.