Luisa Fernanda W, quien actualmente tiene más de 19 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, sube todos los días una imagen diferente de todos los outfits utiliza para trabajar, o para cualquier otra eventualidad.

Mira también: VIDEO: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno mostraron en La Red su casa en México



Cómo se veía Luisa Fernanda W antes

Recientemente, le pidió a sus seguidores que le hicieran la pregunta que quisieran, que ella la iba a responder sin ningún problema. Aunque respondió sobre varios temas, si tendrá otro hijo, cómo es su vida con México, en otros, hubo uno que se robó la atención y fue aquella foto que publicó de hace 17 años, cuando tenía capul y el cabello dorado.

En la imagen que se puede apreciar en la imagen que se puede apreciar a la futura esposa de Pipe Bueno con un jean, unas botas cafés, un top de colores y una chaqueta oscura. No podía faltar una sonrisa para aquel momento.

Luisa Fernanda W desempolvó foto de hace 17 años y reveló su cambio extremo: “Amo los procesos” Foto: Instagram @luisafernandaw

Todo ocurrió, porque una usuaria de Instagram la felicitó por el cambio de que ha tenido a la hora de vestir. La expareja de Fabio Legarda le respondió con aquella foto que iba acompañada con una descripción bastante larga.

Publicidad

"Y cuando tenía 15 años fue peor, jaajaja, pero amo los proceso. Qué bonito es mirar atrás y ver tu evolución. No se me olvida las ganas que tenía desde niña de mejorar siempre, y aquí sigo. Todos los días cambiamos, y eso también es parte de la belleza de crecer", expresó.

Después de esto, también se refirió al tema de cómo hace ella para no dejarse afectar por las críticas que recibe a diario y sentirse una mujer empoderada. Para ello, también dejó otra imagen con un texto bien extenso y dejó claro que siempre estar enfocada en su vida, sin prestarle atención a lo negativo.

Publicidad

Mira también: Luisa Fernanda W hizo impactante confesión junto a Pipe Bueno: fans se sorprendieron

"En la vida siempre van a decirle a uno mil cosas, pero no por eso me dejo afectar. Uso todas las críticas para mejorar mi ser, porque de verdad, sin ellas sería muy difícil pulirse y evolucionar. Una vez escuché a una chica decir: 'las críticas no me tumban, me corona' y estoy 100% de acuerdo. Eso es lo que hago yo", empezó diciendo.

Después de esto, expresó que en varios momentos le han escrito mensajes negativos por haberse enamorado tan "pronto" luego de lo ocurrido con si expareja. Tras este hecho, ella indica que ahora ya no le tiene miedo a nada y que seguirá enfocada en ser la mejor versión que ha podido ser.

"Es más, me hago aliada de las críticas porque me sirven para seguir creciendo desde adentro. Ya no le tengo miedo a ser criticada. Ya viví una funa nacional e internacional, por simplemente ser yo, enamorarme y ser feliz en el omento que se me dio bendita gana", continuó Luisa Fernanda W.

Publicidad

Mira también: Luisa Fernanda W reveló qué haría si ve chats comprometedores de Pipe Bueno: "No me funen"

Finalmente, cerró este tema con un texto en el que enfatiza que para ser más fuerte se enfoca en Dios, quien le da la fuerza para continuar y la guía para llegar tan lejos, como lo ha realizado hasta el momento. Actualmente, está feliz en México con toda su familia acompañando a Pipe Bueno en su carrera

Publicidad

"Aprendí a hacerme muy fuerte con todo eso. Entendí que no debo absorber la mala energía de los demás, porque eso no tiene nada que ver conmigo, sino que simplemente se les refleja. Y por eso, no dejo que cualquiera entre en mi universo. Cuando uno aprende a no prestarle atención a lo que dicen los demás, eso es verdaderamente poderoso. ¿Y en dónde viene esa fuerza? Siempre se los digo: de Dios. Él es quien me sostiene y me acompaña siempre", añadió.