Luisa Fernanda W reveló qué haría si ve mensajes comprometedores de Pipe Bueno: "No me funen"

Desde el pasado 3 de julio, la influenciadora Luisa Fernanda W confirmó en sus redes sociales que se mudaría a México junto a Pipe Bueno y sus hijos, con el objetivo de impulsar la carrera musical del artista en ese país. Por eso, sus seguidores han estado muy atentos a sus historias y a los detalles de esta nueva etapa en su vida.

Justamente en su cuenta de Instagram, donde suma más de 19 millones de seguidores, la también empresaria realizó una dinámica de preguntas y respuestas. Uno de los usuarios quiso saber qué haría si llegara a encontrar mensajes comprometedores en el celular de su pareja.

Luisa respondió de forma contundente, dejando claro que no buscaba generar polémica, sino hablar desde la madurez emocional que ha construido con el tiempo. “Esta es una respuesta muy personal, no me funen… Mira, claro que me dolería, soy humana, pero hoy en día, yo, Luisa, no terminaría una relación solo por eso, a menos que exista una infidelidad distinta, de otro nivel”.

Agregó que lo primero que haría sería acudir al diálogo: “Y si veo que él tiene el deseo de estar con otra persona, le diría: ‘Hazlo tranquilo, porque yo jamás amarraría a un hombre’. Yo todos los días me repito algo: quiero vivir en libertad, y eso también aplica al amor”.

Además, fue enfática en que, si se tratara de una infidelidad más profunda, no lo pensaría dos veces en tomar distancia: “Si hay una infidelidad de otra magnitud, le digo bye, me dedico a sanar, a seguir creciendo, a evolucionar… y sí, eventualmente, hasta a conseguirme otro novio, jajaja. Si se da desde lo genuino, no desde el vacío. El punto es este: puedo con eso y con más. Yo les confieso que puedo ser muy relajada. Porque cuando te tienes a ti, no te aferras a nada que no sea amor verdadero”.

¿Cómo se conocieron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Ambos se conocieron mucho antes de ser pareja, y en varias ocasiones han contado que primero nació una amistad basada en la admiración mutua por su trabajo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el destino los llevó a enamorarse. Cuando confirmaron públicamente su relación, generaron cientos de comentarios debido a que la influencer había sido novia del cantante Fabio Legarda, quien falleció trágicamente el 7 de febrero de 2019, víctima de una bala perdida.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han formado una familia con sus dos hijos, Máximo y Domenic, a quienes muestran frecuentemente en sus redes sociales.

