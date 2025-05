Luisa Fernanda W se defendió como cantante: “te admiro, pero el tema de la música no”

Luisa Fernanda W ha triunfado en el mundo del entretenimiento desde hace más de 10 años y no solo como creadora de contenido, también ha actuado e incluso cantado, algo que normalmente ha recibido un gran número de comentarios, pues divide opiniones.

A pesar de estos comentarios, ella ha perseverado e incluso tiene algunas canciones con Pipe Buenoy otros artistas como Itzza Primera y Dejota, con quienes ha colaborado desde hace años, pues Legarda también hacía parte de este grupo y fue así como se dieron a conocer.

Luisa Fernanda W respondió a críticas

Los artistas están a punto de lanzar una nueva canción y por eso en sus redes sociales promocionan el tema, precisamente por esto, la creadora de contenido compartió un video en el que cada uno de ellos interpreta su verso dentro del contenido.

Mientras que Itzza Primera, Dejota 2021 y Ryan Roy han sido halagados, los comentarios sobre Luisa son distintos y precisamente uno de los internautas comentó: “Te admiro mucho, eres una influencer inigualable, modelo, mamá, empresaria, una hermosa mujer, pero con el tema de cantar, la verdad no te veo en ese campo, mi opinión es con respeto 🫶🏼✨”.

La creadora de contenido no dudó al responderle a esta persona y se defendió, no solo de este comentario, sino que también de los otros que se han referido a su voz y al rol que ha intentado obtener como cantante. Por esta razón escribió: “Recibo tu comentario con mucho respeto. Pero tengo muy claro que llegué a este mundo a hacer lo que mi corazón me dicta desde que sea con amor y respeto”.

Posteriormente continuó: “Si yo le hubiese prestado atención a los comentarios que me decían: "Luisa no hagas esos videos tan ridículos" o "Luisa no deberías salir con Pipe" o "luisa no te veo siendo madre o "Luisa no te veo en la música" créeme que mi vida sería muy diferente y no hubiese logrado todo lo que he construido hasta hoy. Esta vida es solo una estamos aquí para complacernos a nosotros mismos sin hacerle daño a nadie. Un abrazo. ♥️”.

Como consecuencia de su mensaje, la creadora de contenido ha recibido bastante apoyo de quienes si consideran que debe seguir por este camino y perseguir lo que la hace feliz.