Luisa Fernanda W regresa a la música: así se escucha su canción con Pipe Bueno y Galy Galiano

Gaira Música Local, Ojo Por Ojo y Codiscos presentan 'La Canción del Cero', el cuarto sencillo de 'Los Nuevos Canticuentos: Para Los Niños de Ayer, De Hoy y De Siempre'. Después de la época de San Valentín, llega esta canción a ritmo de música regional colombiana, para ayudar a niños y adultos a superar el “despecho” y la tristeza, recordándoles que, aunque a veces se sientan como un cero a la izquierda, siempre existe la posibilidad de encontrar la combinación perfecta que los convierta en algo mucho más grande.

En 'La Canción del Cero' participan figuras emblemáticas del género, entre ellas, Galy Galiano, una de las estrellas más reconocidas del género, que se une a Pipe Bueno , referente contemporáneo. Pipe está acompañado de su esposa, Luisa Fernanda W , una de las creadoras de contenido más importantes de Colombia y Latinoamérica, y juntos, como una familia que comparte la misma pasión, transmiten un mensaje de unión y calidez al proyecto.

Asimismo, la canción cuenta con la participación de Juanita Caicedo, estudiante destacada de RíoGrande, la escuela artística de Carlos Vives, que también está representada por el Coro de niños de RíoGrande. Además, Ricardo Torres y su Mariachi, nominados al Latin GRAMMY en 2019, acompañan la interpretación con su inconfundible sonido.

Marlore Anwandter, compositora de los Canticuentos, habla sobre 'La Canción del Cero': “El cero es porque yo soy muy mala para las matemáticas y me complicaba siempre mucho con el cero, con todos los números en realidad… Y de repente se me ocurrió, ‘bueno pero el cero acompaña tanto a los otros números y ¡mira lo que hace!, el pobre cero que no es nada, se transforma en millones’”, menciona.

Por su parte, la influencer que recoge casi 20 millones de seguidores y es madre de Máximo y Domenic dice: "Bueno, para mí es todo un honor ser parte de este nuevo proyecto porque hace parte de nuestra historia, de cómo muchas generaciones crecimos escuchando esta música, en la cual depositamos recuerdos, momentos… Entonces definitivamente es un honor y me siento demasiado agradecida con Dios y la vida por permitirme cantar una ronda infantil”.

