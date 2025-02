Luisa Fernanda W reveló cómo lidió con las personas que querían provocarla para pelear

Sin duda alguna, Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido que más ha dado de qué hablar en los últimos años en Colombia, sin embargo, ella ha sabido afrontar todas las polémicas, críticas y comentarios que ha habido alrededor de su vida personal y su faceta como figura pública y empresaria.

Es por esto que ella misma ha recalcado que ha podido seguir adelante sin importar el qué dirán, lo cual la ha llevado a consolidarse con sus negocios y formar una linda familia al lado de Pipe Bueno .

Te puede interesar: Última conversación de Luisa Fernanda W y Legarda: Estos fueron los chats hace seis años

Luisa Fernanda W y la gente que le busca polémicas

El haber enfrentado tanto hate en las redes sociales ha causado bastante interés en sus seguidores, por lo que uno de ellos le preguntó acerca de cómo ha hecho para no prestarle atención ni igualarse ante personas que son tóxicas y envidiosas.

"Soy experta ignorando a gente que me quiere provocar, de verdad yo pienso que la mejor arma que uno tiene es que cuando alguien te ataque o busque en ti una reacción simplemente ignorar", comentó.

Conoce más: Luisa Fernanda W desmintió que se casó con Pipe Bueno: ¿Se aproxima la boda?

Publicidad

Cabe destacar que el momento al que hizo referencia Luisa Fernanda W fue todo lo sucedido tras la muerte de Legarda, cuando recibió una ola de críticas tanto por parte de fanáticos como de los familiares del artista, quienes no estuvieron de acuerdo en la manera como llevó a cabo su duelo.

"A mí mucha gente, ya no, me quería provocar y estaban siempre mirando la forma de que yo saliera a atender a una pelea y no lo hice jamás, siempre los ignoré. Estaba tan ocupada en mi vida, construyéndome como persona, que no le iba a dar atención a eso, es lo mejor que uno puede hacer", exaltó la empresaria.

Lee también: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tuvieron unas lujosas vacaciones: Alquilaron una mansión

Publicidad

Sumado a esto, la creadora de contenido hizo énfasis en que todo debe ser bajo el marco del respeto y que es mejor de lado este tipo de discusiones en las redes sociales.

En definitiva, Luisa Fernanda ha sabido sobrellevar todo el hate que ha recibido en los últimos años y ha estado alejada de las polémicas, puesto que en realidad tanto ella como Pipe Bueno prefieren guardar silencio ante las habladurías y rumores, razón por la que también son bastante reservados con su hogar y lo relacionado a su vida personal.