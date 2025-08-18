Westcol, trasladado en ambulancia a un hospital tras pelea con Mario Bautista: tienen que operarlo

Publicidad
Westcol sufrió una nueva derrota en el cuadrilátero, esta vez tras enfrentarse al destacado cantante Mario Bautista durante el evento Supernova Strikers que tuvo lugar el pasado 17 de agosto en Ciudad de México.
Mira el video a partir del minuto 18:30
El influencer terminó con nocaut técnico en el segundo round, pero sorprendió a sus seguidores al mostrar a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram que tuvo que ser trasladado de urgencia en una ambulancia para que fuera atendido por los médicos en una clínica debido a una lesión en el hombro.
"Se me dislocó el hombro o se me salió, no sé (...) En este momento estoy camino al hospital, pero todo bien, no pude seguir los otros rounds porque no sentía mi hombro. Ahora no tengo hombro ni rodilla, pero todo está bien", dijo mientras era trasladado en el vehículo.
Posteriormente, apareció junto al médico que estaba atendiendo su caso y que le explicó con ayuda de una radiografía que efectivamente se había dislocado el hombro y que presentaba una rotura de labrum, por lo que debía ser ingresado a cirugía para que viera una pronta recuperación.
"Hay que hacer una resonancia para comprobarlo (...) Y si no te operas vas a estar sale y sale", dijo el doctor, mientras el influencer aseguraba que prefería pasar por el quirófano en Medellín y añadía que hace tan solo seis meses, en diciembre, fue operado del ligamento cruzado, por lo que no tenía deseos de volver a pasar por un procedimiento de este tipo.
Posteriormente, les contó a sus seguidores que infortunadamente no podrá continuar peleando y hasta dio detalles del encuentro deportivo, revelando de esta forma que pasó bastante tiempo entre el momento en el que sintió la lesión y cuando decidió parar la jornada para solicitar ayuda.
"Ya no puedo volver a boxear por más que me operen. Bueno, me van a operar (...) Realmente fue una lesión por negligencia mía porque en la pelea, bueno yo en mi mente porque no he visto la pelea, yo sentí que iba ganando y que todavía tenía mucho para dar", explicó.
Por el momento sus fanáticos están a la espera de que regrese a Colombia para conocer novedades sobre el caso.