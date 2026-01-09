Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Novia de Yeferson Cossio
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Esposa de Falcao, Lorelei Tarón, está lista para mudarse a Bogotá para el regreso del ‘Tigre’

Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao García, compartió en redes sociales que ya está preparando su mudanza a Bogotá junto a sus cinco hijos, tras el anuncio del regreso del ‘Tigre’ a Millonarios F. C.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Esposa de Falcao, Lorelei Tarón, está lista para mudarse a Bogotá para el regreso del 'Tigre'

Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao García, compartió en redes sociales que ya está preparando su mudanza a Bogotá junto a sus cinco hijos, tras el anuncio del regreso del ‘Tigre’ a Millonarios F. C.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 9 de ene, 2026
Comparta en:
Esposa de Falcao, Lorelei Tarón, está lista para mudarse a Bogotá para el regreso del 'Tigre'.