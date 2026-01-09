Esposa de Falcao, Lorelei Tarón, está lista para mudarse a Bogotá para el regreso del 'Tigre'.

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios F. C., anunciado el pasado 7 de enero de 2026, emocionó a miles de hinchas del equipo embajador, quienes celebraron que el ‘Tigre’ vuelva a vestir la camiseta número 9 del club de sus amores. Tras la noticia, la atención también se volcó hacia su familia, especialmente a su esposa, Lorelei Tarón.

La cantante argentina de 37 años utilizó sus redes sociales para mostrar lo emocionada que se siente de regresar a la capital colombiana junto a sus cinco hijos. A través de una publicación en Instagram, donde suma más de cuatro millones de seguidores, compartió dos fotografías y un video en los que dejó ver que ya se encuentra preparando la mudanza.

En las imágenes, Lorelei aparece realizando compras en lo que sería un local de ferretería, de donde salió con cajas y plásticos necesarios para el traslado. El mensaje que acompañó el post decía: “Estoy pensando seriamente en abrir una empresa de mudanzas 🤣🤣🤣🤣🤣. ¡Vamos allá, Bogotá! ♥️♥️♥️♥️♥️ ¡Vamos allá, Millos! Te súper hemos extrañado ♥️♥️♥️♥️♥️”, publicación en la que se cree que estuvo acompañada por sus hijas Annette y Heaven.

En el espacio de comentarios, decenas de usuarios,en su mayoría hinchas de Millonarios, le dejaron mensajes expresando la emoción por el regreso de la familia a Colombia, con frases como: “Lore, qué emoción volverlos a ver 🫶🏽❤️”, “Bienvenidos siempre a casa 🥹” y “Bogotá los recibe con los brazos abiertos 🏠💙🤍”.



Este 9 de enero, la cuenta oficial de Millonarios F. C. también compartió varias fotografías del primer entrenamiento de Falcao, en el que se le vio vistiendo la indumentaria del equipo capitalino.

¿Falcao y Lorelei Tarón van a tener más hijos?

Por otro lado, Lorelei Tarón reveló recientemente, a través de una dinámica de preguntas en sus redes sociales, que no planea tener más hijos con el futbolista, debido a complicaciones médicas que enfrentó durante su último embarazo.

“Me iba a encantar tener más hijos, pero ya no puedo. Tuve cinco cesáreas y la última fue de riesgo. Con cinco estamos completos”, explicó.

Asimismo, contó que su médico le advirtió sobre el estado de su pared abdominal, razón por la cual la familia no crecerá más. “El médico me dijo: ‘Lore, el último fue de riesgo’, por eso Heaven es un milagro. Nació un mes y medio antes, tuvo que estar en incubadora y yo tenía la pared abdominal muy delgada”, concluyó.

