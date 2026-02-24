Publicidad

Qué le pasó a Verónica, hermana de Karol G, y por qué se fue en contra de la familia - CaracolTV

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, apareció en redes sociales herida y contó la situación que está viviendo con su familia debido a que su expareja quiere quitarle la custodia de su bebé.

Conflicto por el que atraviesa Karol G debido a problema con su hermana: familia pide empatía

Tras conocerse el polémico video de Verónica Giraldo, Jessica Giraldo, la mánager de la cantante paisa, decidió pronunciarse sobre el tema y solicitar el apoyo de sus seguidores.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de feb, 2026
Qué dijo Verónica Giraldo, hermana de Karol G, sobre su situación familiar.