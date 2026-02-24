Conflicto por el que atraviesa Karol G debido a problema con su hermana: familia pide empatía

Una preocupación embarga a los seguidores de 'La Bichota' luego de que se conociera un video publicado por Verónica, una de sus hermanas, en donde expone la crítica situación por la que atraviesa la familia. Hace un par de semanas la joven dio de qué hablar al exponer lo angustiada que se encontraba debido a que su expareja sentimental quería quitarle la custodia de su hija; sin embargo, ahora dio a conocer que su propia familia estaría apoyando al papá de la bebé en todo el proceso.

Hermana de Karol G denunció que hubo maltrato en su familia

Con la mano ensangrentada por una cortada que se hizo mientras intentaba sacar a su hija de la casa de sus padres, Verónica dijo que sentía que sus propios seres queridos le estaban dando la espalda.



"Yo no sabía que así del todo él (su expareja) tenía una denuncia pública con mi historial clínico y yo no sabía que mi familia lo estaba apoyando. Tanto así que vine acá a la casa de mis papás, me tocó quebrar la ventana porque no me quieren entregar mi hija, porque están diciendo que soy una loca", contó.





Asimismo, aprovechó el espacio para ventilar información familiar, señalando que creció en un entorno violento y que muchas veces los seguidores de la intérprete de temas como 'Oki doki', 'Cairo', y 'Verano rosa' se dejan llevar únicamente por lo que ven en Internet, creando una imagen alejada de la realidad.

"Todo lo que ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal y el mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, mis papás eran unas personas que se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar, o sea, ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir desde que estaba chiquita", mencionó.

Finalmente, contó que había solicitado la ayuda de la Policía para solucionar el problema y dijo que incluso se sentía traicionada por su amiga Melissa, quien tiene en su poder a la menor.

Luego de que se viralizara el video, Jessica Giraldo, mánager de Karol G, apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, solicitando de esta forma empatía y comprensión mientras pueden solucionar el inconveniente.