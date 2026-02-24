Publicidad

Murió Robert Carradine, quien interpretó al papá de Lizzie McGuire, a los 71 años

El actor había batallado contra la bipolaridad en los últimos dos años. Tras conocerse la noticia de su deceso, Hillary Duff, su compañera en la afamada serie, se pronunció sobre el hecho.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de feb, 2026
Murió Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire, a los 71 años.