Murió Robert Carradine, quien interpretó al papá de Lizzie McGuire, a los 71 años

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Roberte Carradine, recordado por producciones como 'La venganza de los nerds', 'La revolución de los novatos' y 'Cabalgata infernal'; sin embargo, gran parte de su fama se la debe a su papel de Sam McGuire, el padre de la protagonista en 'Lizzie McGuire', la icónica serie de televisión de los 2000.

Mira también: ¿De qué murió Willie Colón? El intérprete de 'El gran varón' llevaba cuatro días hospitalizado



El deceso se produjo el pasado domingo 22 de febrero y la noticia fue dada a conocer a través de un comunicado difundido por Deadline: “Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido”, se lee en el documento.

Keith Carradine, hermano del actor, concedió una entrevista para un medio estadounidense en donde se pronunció sobre la muerte del actor y también contó cómo fue acompañar a su hermano en los últimos dos años mientras luchaba contra el trastorno bipolar.

“No hay nada de qué avergonzarse. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño”, explicó.



Mira también: Murió Willie Colón a los 75 años, su familia confirmó el fallecimiento con emotivas palabras



Qué dijo Hilary Duff tras la muerte de Robert Carradine, actor de 'Lizzi McGuire'

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 28 millones de seguidores, la cantante se mostró conmovida con la noticia, por lo que aprovechó para enviarle unas sentidas palabras y compartir unas fotografías que se tomaron durante las grabaciones de la serie y la película en donde muestram la gran relación que tenían como compañeros de trabajo.

Publicidad

Mira también: Murió Eric Dane, famoso actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', a los 53 años

"Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecido por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", escribió.

Publicidad

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han extendido las condolencias a sus seres queridos y han recordado algunos de sus mejores momentos en la televisión.