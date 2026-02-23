Cristina Hurtado le daría el sí a los participantes, pero los jurados son quienes toman la decisión

El programa ‘A Otro Nivel’ presenta su cuarto capítulo con la participación de trece artistas que buscan avanzar en la competencia. Cristina Hurtado se convierte en la compañía de los participantes antes de su ingreso al ascensor, espacio en el que se define su permanencia en el programa.

Mira también: Participante de 'A Otro Nivel' 2026 había estado en competencia, pero por su salud tuvo que salir



Previo a cada audición, los artistas conversan con la presentadora y comparten detalles sobre su trayectoria y expectativas. Aunque la conductora manifiesta su disposición de permitir que todos continúen, la decisión final depende únicamente de los jurados. Tras las presentaciones, siete participantes logran permanecer en competencia.



Ellos son los participantes que pasaron en ‘A Otro Nivel’

El primero en obtener dos votos para continuar es Lobelo. Aunque ha desarrollado su carrera en el género urbano, en esta oportunidad interpreta salsa, su presentación le permite asegurar los botones verdes de Felipe Peláez y Gian Marco, lo que le garantiza un lugar en la siguiente etapa.

Luego se presenta Aleja BT, durante su audición recibe los tres botones verdes del jurado, resultado que la posiciona como líder del grupo en este capítulo. Los jurados destacan su desempeño y Kike Santander utiliza una metáfora para referirse a su ingreso a la competencia, comparando su presencia como una joya dentro de un cofre lleno de diamantes, esmeraldas, y más.

La siguiente artista es Mila García, quien cuenta con experiencia previa en la industria musical y ha sido nominada a los Latin Music Award. En el ascensor logra convencer al jurado y obtiene los votos necesarios para continuar en el programa.





Posteriormente se presenta Alejo Arante. Su carrera incluye una etapa de desarrollo en México. Durante su interpretación obtiene los botones verdes de Kike Santander y Gian Marco, lo que le permite avanzar en la competencia.

Publicidad

Mira también: Felipe Peláez, jurado de ‘A Otro Nivel’, tuvo una cirugía tras fuertes dolores abdominales

Cris Montoya sube al ascensor después. En una temporada anterior había participado en el programa, pero debió retirarse debido a la pandemia y a problemas de salud. En esta nueva oportunidad consigue los tres botones verdes, lo que no solo marca su regreso oficial, sino que también lo ubica como uno de los líderes del grupo.

Publicidad

Armando Mendoza continúa la jornada. Proviene de una familia de músicos y durante su audición recibe dos botones verdes, suficientes para permanecer en competencia.

Finalmente se presenta La Güera. Lleva dos años en la música y, tras su interpretación, obtiene los votos necesarios para seguir en el programa. Con estas decisiones, el cuarto capítulo define a los siete artistas que avanzan a la siguiente fase de A Otro Nivel.

Mira también: Quiénes quedaron de líderes en 'A Otro Nivel': uno de ellos es exparticipante del programa

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

