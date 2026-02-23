Publicidad

Quién es la participante de 'La Voz Kids' que falleció por accidente automovilístico - CaracolTV

Nicole Valeria Vargas perdió la vida, con tan solo 19 años, el sábado 21 de febrero tras ser atropellada por un vehículo mientras salía de su trabajo; esto es lo que se sabe.

Exparticipante de 'La Voz Kids' falleció tras sufrir un trágico accidente en carretera

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 23 de feb, 2026
