Exparticipante de 'La Voz Kids' falleció tras sufrir un trágico accidente en carretera

Nicole Valeria Vargas falleció el sábado 21 de febrero tras ser atropellada por un vehículo que abandonó el lugar de los hechos en carreteras del departamento del Quindío. La cantante tenía 19 años de edad, el hecho generó reacciones en distintos sectores relacionados con la música colombiana.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el accidente ocurrió hacia las 8:00 p.m. de la noche. La joven se desplazaba en compañía de William Andrés Paipa, compañero de trabajo, quien también falleció como consecuencia del impacto. Ambos se encontraban cruzando la carretera cuando fueron embestidos por un vehículo que continuó su marcha sin detenerse. Tras el choque, quedaron tendidos sobre la vía.



Registros de cámaras de seguridad instaladas en el sector evidenciaron el momento del impacto. En los videos se observó que, tras ser arrollados, los dos jóvenes cayeron sobre la calzada contraria y permanecieron allí mientras otros vehículos transitaban por el lugar. Según las imágenes, estuvieron en riesgo de ser atropellados nuevamente por automotores que circulaban por la carretera.

Nicole y William habían terminado su jornada laboral y se disponían a regresar a sus respectivas viviendas cuando ocurrió el siniestro. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar el vehículo involucrado y establecer la identidad del conductor responsable del hecho.



Frente a lo ocurrido, la institución académica a la que pertenecía la joven y la Alcaldía de Circasia emitieron mensajes en los que se refirieron a su fallecimiento y a su participación en actividades culturales y académicas del municipio. En los pronunciamientos destacaron su vínculo con el grupo representativo vocal Coranto y su proceso de formación universitaria, así como su trayectoria en espacios musicales locales.



Quién era la exparticipante de 'La Voz Kids' que falleció

Nicole Valeria Vargas fue reconocida por su participación en el programa televisivo 'La Voz Kids Colombia' en 2019, cuando tenía 12 años. Tras su paso por el concurso, continuó vinculada a actividades musicales y realizó presentaciones en distintos eventos. De manera paralela, trabajaba como impulsadora de licores y adelantaba estudios de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío.

La joven alternaba sus compromisos laborales y académicos con presentaciones musicales en su tiempo libre. Mientras avanzaban las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, familiares, compañeros y autoridades locales permanecieron atentos a los resultados oficiales sobre el caso.