Por qué Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, no compró vestido de novia para su boda

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, contó que decidió abstenerse de comprar el vestido para su matrimonio debido a que sabía muy bien que no volverá a usarlo de nuevo. Mira la entrevista.

Jenny López usó vestido rentado en boda con Jhonny Rivera: "Comprar uno está costoso"

La joven concedió una entrevista previa a su boda, en donde no solo se pronunció sobre su relación con el intérprete de 'Soy soltero', sino que también reveló detalles de su matrimonio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de feb, 2026
Comparta en:
Jenny López reveló que se casó con Jhonny Rivera con vestido de novia alquilado.