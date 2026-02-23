Jenny López usó vestido rentado en boda con Jhonny Rivera: "Comprar uno está costoso"

El pasado 21 de febrero, 'Se Dice de Mí' publicó la entrevista con Jhonny Rivera, el cantante de música popular que ha tenido una gran acogida entre sus seguidores no solo por su talento para la música, sino también por su gran corazón. La conversación tuvo lugar un día antes de que diera el "sí, acepto" en Arabia, Risaralda, lugar en el que se casó con Jenny López.

Durante el encuentro, la pareja se pronunció sobre su compromiso, que se desarrolló en el Movistar Arena de Bogotá en el marco de los 20 años de carrera artística del padre de Andy Rivera.

Por qué Jenny López usó vestido alquilado en su boda con Jhonny Rivera

Uno de los momentos más curiosos de la entrevista ocurrió cuando la joven contó que dentro de sus planes nunca estuvo comprar un vestido de matrimonio, pues muchos usuarios empezaron a especular si se trataba de un tema de gustos, de ahorro o de "tacañería" teniendo en cuenta las capacidades económicas de la pareja.

"Es un vestido rentado, muy bello, muy hermoso, pero rentado. Yo siempre pensé, yo nunca voy a comprar el vestido porque es un vestido que se va a quedar colgado por los siglos de los siglos y ese vestido jamás se va a utilizar, ni nada. Aparte comprar un vestido está costoso", mencionó mientras mostraba también los zapatos que finalmente llevó en la celebración.

En los videos que circularon por las plataformas digitales se pudo apreciar que López lució dos vestidos diferentes el pasado 22 de febrero: uno para la ceremonia religiosa y otro para la fiesta; sin embargo, se desconoce si se refería a alguna prenda en específico o a las dos.

Pese a que la boda contó con más de 250 invitados, Rivera dejó claro que querían una fiesta sencilla, pero muy bonita, debido a que los dos estaban de acuerdo en que la idea era centrarse en su amor y compartir con las personas que han hecho parte importante de su historias. Asimismo, aseguró que decidieron darle prioridad a la luna de miel, la cuál abarcará diferentes países, playas y ciudades.

