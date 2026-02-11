Jhonny Rivera y Jenny López tendrán exótica luna de miel: estos son los países que visitarán

El próximo 22 de febrero, los dos cantantes de música popular que se comprometieron en medio de un show en el Movistar Arena de Bogotá en 2025 contraerán matrimonio en medio de una ceremonia que planea reunir a las personas más cercanas a su círculo.

Recientemente, los artistas aparecieron en redes sociales para revelar detalles de lo que será su luna de miel, la cual tendrá lugar una vez terminen algunos compromisos laborales.

Dónde será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López

El intérprete de temas como 'Mi decisión', 'El intenso', 'Tomando cerveza', 'Te extraño', 'Amor y despecho' y 'El marrano' contó que la primera parada tendrá lugar en las Islas Maldivas, país insular ubicado en el Océano Índico, que es famoso en todo el mundo por ser elegido por los turistas para practicar buceo.

Posteriormente, realizarán un safari por Nairobi, Kenia, en donde tendrán la posibilidad de disfrutar de la flora, la fauna, la gastronomía y las costumbres de esta región del globo. Seguido de este recorrido, se irán hacia Dubai, donde pasarán una temporada disfrutando de los paisajes y no descartan también visitar Capadocia, Turquía, si el "tiempo y la energía" les da al final del recorrido.

Durante la misma emisión, los usuarios de Internet les preguntaron si existe la posibilidad de que sean padres en un futuro.

Al respecto, Rivera contestó: "Lo que hemos pensado de los hijos es que yo por mi edad no voy a ser amigo de mis hijos porque ya voy a estar muy mayor cuando tengan 20 años o 18, pero tampoco quiero que Jenny se pierda la oportunidad de ser mamá, entonces yo no tengo problema".

López, por su parte, añadió que está concentrada en vivir plenamente cada etapa y que, así como se disfrutó el noviazgo, espera tomarse el tiempo suficiente para experimentar su matrimonio. De esta forma, ambos dejaron abierta la posibilidad de poner el tema sobre la mesa cuando sientan que es el momento apropiado.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han expresado su emoción ante la llegada del tan esperado día.