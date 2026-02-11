Publicidad

Erik Cruz lanza canción con Drama Key y Axl y en video aparece su mamá

Erik Cruz, de 'La Reina del Flow 3', lanza nueva canción con Drama Key y Axl, y en el video aparece su "mamá Ligia", que en realidad es su abuela.

El Pez Koi (Erik Cruz) lanza tema con Drama Key y Axl y en el video aparece su "mamá" Ligia

Los artistas de Soul & Bass presentan su nuevo sencillo 'Venimos del Dembow', un himno a la autenticidad y las raíces urbanas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de feb, 2026
El Pez Koi (Erik Cruz) lanza tema con Drama Key y Axl y en el video aparece Ligia