El Pez Koi (Erik Cruz) lanza tema con Drama Key y Axl y en el video aparece su "mamá" Ligia

Los artistas de la productora de Charly y Yeimy, Soul & Bass, se unen en una colaboración que celebra la cultura y conecta con una nueva generación que busca identidad más allá de las redes sociales.

Con un reguetón contagioso, la canción toma el dembow —ritmo insignia del Caribe— como un símbolo cultural y canto de libertad. Desde el inicio, el sencillo cuestiona el narcisismo de la era digital y reivindica la autenticidad como el verdadero diferencial en la vida, con un mensaje claro: menos ego, más esencia.

Con un videoclip grabado en las calles de San Félix, busca resaltar la esencia del género urbano, las calles y sobre todo el dembow de la sociedad. El videoclip cuenta con la participación especial de Ligia, madre del corazón de Erik, pues fue quien lo crió, y del reconocido cantante Charly Flow.

El lanzamiento consolida a Erik Cruz, Drama Key y Axl como las voces representativas del movimiento que impulsa Soul & Bass, sello que continúa apostándole al desarrollo de propuestas urbanas con mensaje y proyección.