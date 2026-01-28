Charly Flow presenta a su nueva pupila con tema que le canta al amor

'La savia en mis venas' es un himno a la fuerza interior, los sueños y la pasión que impulsa a seguir adelante, a pesar de las adversidades; una propuesta musical que busca conectar con quienes han tenido que levantarse una y otra vez para construir su propio destino. Con este lanzamiento, Sky se abre paso en la industria del reguetón, apostándole a una propuesta auténtica, cargada de identidad y nuevos sonidos.

La historia detrás de este tema nace en un taller de mecánica, el lugar donde Yara (nombre real de la artista) creció. Desde el barrio Belén, en Medellín, forjó sus sueños entre motores y vivencias que hoy inspiran sus canciones. Esa experiencia la convirtió en una mujer guerrera que, con esfuerzo, ha sacado adelante a su mamá y a su hermana.



El sencillo fue producido por el reconocido exponente urbano Charly Flow, quien además se suma como voz invitada, aportando su sello característico en una fusión de cumbia y reguetón que potencia la propuesta de Sky y consolida una apuesta musical auténtica, cercana y poderosa, con proyección de éxito.



Video oficial de 'La savia en mis venas', de Sky

El video oficial se desarrolla precisamente en el espacio que inspiró la canción. Allí se muestra la esencia del lugar, acompañada de una dinámica de complicidad entre los artistas, donde la química es evidente y refuerza el carácter emocional y la fuerza narrativa del lanzamiento.