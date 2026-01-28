Publicidad

'La savia en mis venas', canción de Sky en 'La Reina del Flow 3'

Soul & Bass, la productora de Charly Flow y Yeimy Montoya, presenta oficialmente a su nueva artista Sky, junto al lanzamiento de su sencillo debut 'La savia en mis venas', producida por Charly.

Charly Flow presenta a su nueva pupila con tema que le canta al amor

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 28 de ene, 2026
