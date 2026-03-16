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Cómo preparó Alisson Joan a Sky para 'La Reina del Flow 3': aprendió a manejar moto - CaracolTV

La actriz relató en una entrevista con Caracol Televisión cómo fue el proceso de preparación para interpretar a Sky, un papel que implicó trabajo vocal, baile, acento y manejo de motocicleta.

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Alisson Joan contó cómo preparó a Sky para 'La Reina del Flow 3': aprendió a manejar moto

La actriz relató en una entrevista con Caracol Televisión cómo fue el proceso de preparación para interpretar a Sky, un papel que implicó trabajo vocal, baile, acento y manejo de motocicleta.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 16 de mar, 2026
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