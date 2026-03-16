Alisson Joan contó cómo preparó a Sky para 'La Reina del Flow 3': aprendió a manejar moto

La actriz contó que el personaje llegó a su vida a través de un proceso de casting que describió como integral y retador. Durante las audiciones tuvo que realizar diferentes pruebas que incluían escenas de actuación, canto y baile, elementos que formaban parte de la construcción del personaje dentro de la historia.

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Así se preparó Alisson Joan para interpretar a Sky

Alisson explicó que venía de interpretar un personaje completamente distinto y que contaba con muy poco tiempo antes de comenzar las grabaciones. Solo tenía un fin de semana libre antes de iniciar el trabajo en el set, por lo que decidió comenzar su preparación con anticipación.



Para ello contrató un coach que la acompañó en el proceso de construcción del personaje. Durante aproximadamente un mes trabajó en la energía de Sky, en la forma en que se movía y en el universo del personaje, con el objetivo de que la transición hacia el nuevo rol no resultara tan brusca al momento de empezar a grabar.





También decidió trabajar con una coach de acento para adaptar su voz al acento paisa que debía tener el personaje. En ese proceso aprendió a colocar la voz de una forma que permitiera que el acento se escuchara de manera adecuada dentro de la producción.

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El proceso de preparación también incluyó habilidades físicas. En la historia, Sky es mecánica y se moviliza en motocicleta, por lo que la actriz tuvo que aprender a manejar una moto en poco tiempo, ya que nunca había conducido una antes.

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Durante varios días practicó aspectos básicos como encenderla, frenarla y bajar pendientes. Con ese aprendizaje logró realizar varias de las escenas de la producción por sí misma. En algunas secuencias utilizaron doble, especialmente en las que se grabaron en calles con mayor dificultad.

Para comprender mejor las escenas relacionadas con la mecánica, recibió ayuda de amigos que le explicaron conceptos básicos sobre el funcionamiento de las motocicletas. En el set, sus compañeros también le explicaban los procedimientos que debía realizar en cada escena. Durante las grabaciones también contó con un profesor de baile que la apoyó en las escenas en las que su personaje se presentaba como artista.

En la entrevista también mencionó que encontró varias similitudes entre su vida y la historia de Sky. Señaló que el inicio del personaje, cuando busca oportunidades para mostrar su talento musical, le recordó su propio camino antes de llegar a la actuación en televisión, etapa en la que trabajó en distintos oficios mientras buscaba oportunidades dentro del medio artístico.

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