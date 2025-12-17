Quién es Alisson Joan, la actriz que interpretará a Sky en ‘La Reina del Flow 3’

Alisson Joan se ha robado la atención de todos los televidentes con su belleza. En cada una de sus apariciones en la pantalla grande, ha demostrado el gran talento que tiene como actriz y que está dispuesta a todo para llegar muy lejos.

Precisamente, este 17 de diciembre fue dupla del actor David Palacio. Desde que llegó al programa se le sintió esa emoción de poder en este nuevo formato de Caracol Televisión. En cada prueba dejó claro que tiene una habilidad para la puntería y para jugar con el control remoto.

Dejó a todos sorprendidos por lo bien que lo maneja. No solo fue una ficha clave para que su equipo se llevara $44.500.000, sino también, una mujer que apoyó siempre a su dupla en todo momento.

Por lo cual, es importante destacar en qué producciones ha estado, y más detalles de su personaje de Sky en ‘La Reina del Flow 3’, que se estrenará el 13 de enero de 2026. Recientemente, hizo una entrevista, en donde afirmó que su personaje viene a representar, la esperanza y la lucha por lo sueños.

“Yo defino a Sky de muchas maneras. La importancia radica en otra cosa. Es una niña que siempre ha querido cantar, es fanática de Yeimy, de La Reina del Flow. Es mecánica, tiene que mantener a su familia, pero poco a poco se va haciendo las oportunidades y va construyendo una mejor vida para ella. Eso es lo más bonito”, afirmó.

Por otra parte, aseguró que estará envuelta en varias situaciones, en la que el público la va a querer y en otras no tanto, pero que en ningún momento siente que su personaje se trate de una villana.

“Yo siento que los diferentes tintes que va a tener Sky, van a hacer demasiado entretenidos. Lo que yo les puedo sugerir, es que se disfruten la historia, porque para eso están, para diversificar y llenarlas de emoción”, puntualizó.

En qué producciones ha estado Alisson Joan

‘Pedro el Escamoso’

‘Romina Poderosa’

‘Arelys Henao’

‘A Otro Nivel’

Es de destacar que, desde su primera foto en la cuenta de Instagram, que fue en el 2013, ha dejado claro que su vida es el canto. En cada una de las imágenes se puede apreciar, lo feliz que es cuando su voz se expande por las ondas.

Uno de los momentos que conserva es cuando participó en A Otro Nivel 2017. No dudó agradecer por todo lo que vivió en el programa, el cual le abrió las puertas para poder mostrarse ante todo el público y demostrar su gran voz.