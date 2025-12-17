Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Cuidado con el ángel
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Quién es Alisson Joan, la actriz que interpretará a Sky en ‘La Reina del Flow 3’ - CaracolTV

Alisson Joan fue una de las participantes de ‘La Danza de los Millones’ y allí estuvo con David Palacio. Por lo cual, algunos se han preguntado quién es y más detalles de lo que será su personaje.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Quién es Alisson Joan, la actriz que interpretará a Sky en ‘La Reina del Flow 3’

Alisson Joan fue una de las participantes de ‘La Danza de los Millones’ y allí estuvo con David Palacio. Por lo cual, algunos se han preguntado quién es y más detalles de lo que será su personaje.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Quién es Alisson Joan, la actriz que interpretará a Sky en ‘La Reina del Flow 3’