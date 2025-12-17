Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Quién ganó HOY en ‘La Danza de los Millones’: un equipo destronó al otro con gran ventaja - CaracolTV

En este segundo capítulo, dos nuevas parejas se midieron en el juego. Se trató de Carlos Vargas y Mary Méndez vs Alison Joan y David Palacio, quienes llegaron a la pista para llevarse mucho dinero.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner la danza de los millones DK

Quién ganó HOY en ‘La Danza de los Millones’: un equipo destronó al otro con gran ventaja

En este segundo capítulo, dos nuevas parejas se midieron en el juego. Se trató de Carlos Vargas y Mary Méndez vs Alison Joan y David Palacio, quienes llegaron a la pista para llevarse mucho dinero.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail