Quién ganó HOY en ‘La Danza de los Millones’: un equipo destronó al otro con gran ventaja

Este 17 de diciembre se llevó a cabo el segundo capítulo de ‘La Danza de los Millones’. Las dos parejas que se midieron fueron: Carlos Vargas y Mary Méndez vs Alisson Joan y David Palacio. Actores y presentadores tuvieron que darla toda, para poder quedarse con mucho dinero.

Quién ganó HOY en ‘La Danza de los Millones’

El equipo azul, el de los actores, se llevó la victoria y los famosos no podían estar más feliz con la noticia. Exactamente ganaron $44.500.000, luego de que el grupo rosado perdiera desde el segundo juego en adelante.

Por su parte, Méndez y Vargas lograron llevarse $6.000.000, el monto que ganaron en la primera prueba, gracias al empate que hubo. Aunque en adelante no obtuvieron más dinero, nunca se rindieron y siempre dieron lo mejor de cada uno en la pista.





Cómo fue la prueba en ‘La Danza de los Millones’

En el primer juego, ambos equipos obtuvieron el mismo resultado económico. El equipo Rosa acumuló $6.000.000, al igual que el equipo Azul, con $6.000.000. En esta ronda, el monto correspondiente a los colombianos fue de $8.000.000.

Durante el segundo, el rosa obtuvo $3.750.000, mientras que el azul alcanzó $4.250.000, sumando un total de $8.125.000 para este equipo. En esta instancia, los colombianos acumularon $11.875.000.

En el tercero el equipo de Carlos Vargas y Mary Méndez ganó $3.500.000 y el equipo contrario $5.500.000, para un total de $9.000.000 del equipo Azul. En esta ronda, los colombianos obtuvieron $11.000.000.

En el siguiente, el equipo Rosa acumuló $1.625.000, mientras que el equipo Azul logró $1.750.000, sumando $3.375.000. El total correspondiente a los colombianos fue de $16.625.000.

Posteriormente, en el quinto, el equipo Rosa obtuvo $4.000.000, mientras que el grupo de Alisson Joan y David Palacio alcanzó $9.000.000, para un total de $13.000.000. En esta ronda, los colombianos registraron $7.000.000.

Finalmente, el sexto, dejó como resultado $1.625.000 para el equipo Rosa y $3.375.000 para el equipo Azul, sumando $5.000.000. En esta última ronda, los colombianos acumularon $15.000.000.

