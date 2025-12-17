Piroberta está casado en la vida real y tiene tres hijos: sufrió una dolorosa pérdida

Julián Madrid es el nombre real de Piroberta, uno de los personajes más reconocidos de Sábados Felices, que causa revuelo con cada rutina y que actualmente los colombianos ven recorriendo Canadá junto a Juan Diego Vanegas. Lo que muchos televidentes no saben es cómo es su vida fuera del escenario: si está casado, si tiene hijos y quién es su compañera de vida. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Quién es la esposa de Piroberta?

Julián Madrid está casado con Paola Andrea Idrobo, con quien comparte una historia de amor de más de 20 años. Su relación comenzó en un momento muy particular, cuando él apenas daba sus primeros pasos en el mundo del humor.



Paola Andrea Idrobo es psicóloga, con enfoque en orientación familiar, y brinda servicios como asesora en lactancia materna y estimulación prenatal, neonatal e infantil. Es mamá de cinco hijos, tres de ellos junto al comediante. En la actualidad, ambos crean contenido juntos y en redes sociales ella también muestra su faceta cómica, representando situaciones cotidianas.

Detrás del personaje irreverente, Julián es un hombre profundamente familiar. Su hogar es su mayor orgullo e inspiración, y junto a Paola han construido una historia que ha conectado con muchos de sus seguidores.



La dolorosa pérdida que marcó su historia

Antes del nacimiento de su primer hijo, la pareja sufrió dos pérdidas debido a una trombosis que impedía el desarrollo de los bebés en el vientre de Paola. A pesar del dolor, nunca perdieron la fe en formar una familia. La vida los recompensó con la llegada de unos gemelos y, tiempo después, nació su tercer hijo, consolidando el hogar que tanto soñaron.