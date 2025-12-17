Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Danza de los Millones
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Piroberta está casado en la vida real y tiene tres hijos: sufrió una dolorosa pérdida - CaracolTV

Detrás del personaje de Piroberta hay una historia familiar poco conocida. El humorista está casado desde hace más de 20 años, es padre de tres hijos y su camino no ha estado exento de momentos difíciles.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Piroberta está casado en la vida real y tiene tres hijos: sufrió una dolorosa pérdida

Detrás del personaje de Piroberta hay una historia familiar poco conocida. El humorista está casado desde hace más de 20 años, es padre de tres hijos y su camino no ha estado exento de momentos difíciles.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Piroberta está casado en la vida real.