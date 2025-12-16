Publicidad

Capítulo 2 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: estas parejas pasan vergüenzas en cada destino

Las 6 parejas de famosos viven experiencias muy llamativas en cada lugar que recorren: cenar en las alturas o en un barco, probar té, interactuar con pingüinos, lanzarse en tirolesa y mucho más.

La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 2: estas parejas pasan vergüenzas en cada destino
Capítulo 2 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: estas parejas pasan vergüenzas en cada destino

Por: Daniela Correa Grisales
