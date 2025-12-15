Capítulo 1 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: seis parejas se van de viaje: lágrimas, perros robóticos y hasta un robo

Capítulo 1 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: 15 diciembre 2025 - CaracolTV
Carolina Soto y Cuervo, Melina Ramírez y Don Jediondo, Laura Tobón y Boyacoman, Juan Diego y Piroberta, Florencia y Jhovanoty, y Carolina Cruz y Suso se embarcan en una aventura inolvidable por el mundo.
1:29:50 min
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 1: seis parejas se van de viaje: lágrimas, perros robóticos y hasta un robo
