Link para inscribirse a ‘La Danza de los Millones’ y ganar plata todas las noches

Desde el martes 16 de diciembre, a las 9:30 de la noche, los televidentes disfrutarán de ‘La Danza de los Millones’, un concurso en el que una pareja de famosos se enfrentará, en cada episodio, a pruebas sencillas, con la intención de no dejar caer ni un solo billete. El dinero que caiga al piso se lo podrá llevar un colombiano.
Todas las noches se repartirán hasta 120 millones de pesos, entre las celebridades y los televidentes. Los colombianos que quieran participar deben descargar la aplicación de Ditu y registrarse.
Los usuarios que no estén registrados en Ditu deben ingresar a Ladanzadelosmillones.com y seguir estas instrucciones:
Esperar el aviso en el que se confirme que ya está participando en 'La Danza de los Millones'.
Los usuarios que ya se encuentren registrados en Ditu también deben ingresar a Ladanzadelosmillones.com y dar clic en ‘Empezar’. Luego deben digitar su correo electrónico y su contraseña; finalmente deben ingresar el número de la cédula y el número de contacto y listo. Así quedarán registrados para participar en el concurso de Caracol Televisión.