Link para inscribirse a ‘La Danza de los Millones’ y ganar plata todas las noches

Desde el martes 16 de diciembre, a las 9:30 de la noche, los televidentes disfrutarán de ‘La Danza de los Millones’, un concurso en el que una pareja de famosos se enfrentará, en cada episodio, a pruebas sencillas, con la intención de no dejar caer ni un solo billete. El dinero que caiga al piso se lo podrá llevar un colombiano.

Lea también: Cuándo se estrena 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' y quiénes son los presentadores



Todas las noches se repartirán hasta 120 millones de pesos, entre las celebridades y los televidentes. Los colombianos que quieran participar deben descargar la aplicación de Ditu y registrarse.



Cómo inscribirse en ‘La Danza de los Millones’, de Caracol, para ganar plata

Los usuarios que no estén registrados en Ditu deben ingresar a Ladanzadelosmillones.com y seguir estas instrucciones:

Dar clic en el botón 'Empezar', que está en la parte inferior.

Digitar el correo electrónico con el que se quiere registrar y, posteriormente, llenar los campos con los datos personales requeridos: nombre, fecha de nacimiento y género.

Publicidad