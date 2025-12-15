Publicidad

Karol G tomó tijeras y se cortó ella misma el cabello: la comparan con Dora, la exploradora

'La Bichota' a pareció en las historias de Instagram para mostrar sus vacaciones de fin de año; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue su cambio de look.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de dic, 2025
Reacciones al corte de cabello de Karol G antes de terminar el 2025.