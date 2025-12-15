Karol G tomó tijeras y se cortó ella misma el cabello: la comparan con Dora, la exploradora

La cantante paisa, recordada por éxitos como 'Si antes te hubiera conocido', 'Mi ex tenía razón', 'Amargura' y 'El Barco', dio de qué hablar el fin de semana del 13 y 14 de diciembre al aparecer en las historias de su cuenta de Instagram no solo para mostrar cómo fue su viaje por Hawái, sino también para exponer que no le tiene miedo a los cambios.

La colombiana se practicó un radical cambio de look. En esta oportunidad decidió coger las tijeras y cortarse el cabello ella misma, lo que sorprendió a sus más de 70 millones de seguidores en la plataforma digital.

"Me corté el pelo yo misma. Aprovechando la temporada pa' que me crezca bien sanito", escribió.

Karol G sorprendió con varios looks en este 2025 gracias al uso de extensiones y pelucas, las cuales lució especialmente para sus videos musicales; sin embargo, solo tuvo dos colores este año: rubio y café, que a su vez combinó con sus ondas naturales, ya que está en proceso de transición, con rizos hechos con calor y cabello lacio.





Las reacciones ante su cambio no se han hecho esperar: "No entiendo por qué a las mujeres después de cierta edad les encanta echarse años cortándose el cabello 🤦‍♀️", "¿No tienen otra manera de cerrar ciclos?", "Quedó como Dora, la exploradora", son algunos de los mensajes que se destacan.



¿Karol G terminó con Feid?

Cada vez son más las especulaciones que surgen respecto a la supuesta ruptura de los colombianos. Los rumores iniciaron cuando los fanáticos notaron que ya no interactuaban tanto en redes sociales y cuando apareció sola en los Latin Grammy 2025. Esto se intensificó con los meses, pues ella lanzó 'La Premier', donde se observaron los videos de las canciones de su álbum 'Tropicoqueta' a excepción de 'Verano Rosa' junto a Feid.

Los artistas no han publicado contenido juntos; sin embargo, continúan siguiéndose en redes como Instagram y TikTok. De hecho, en esta última plataforma llama la atención que Feid es la única persona a la que la intérprete de 'Cairo' le está dando follow.