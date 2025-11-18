Mensaje en la nueva canción de Karol G enciende rumores de ruptura con Feid: cuándo sale

La cantante paisa volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al publicar el pasado 17 de noviembre el delanto del que será su nuevo video musical. Este llevará por título 'Única' y está programado para que se lance el próximo 20 de noviembre; sin embargo, se desconoce la hora exacta de la publicación.

"Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. En ese silencio después de amarnos entendí que hay amores que solo caben en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre", se le escucha decir a la intérprete de 'Cairo', 'Gatúbela' y 'Oki doki' en el clip.

Este mensaje de inmediato encendió las alarmas de sus seguidores, quienes empezaron a especular que quizás se trataba de una confirmación sobre su ruptura amorosa.



Es necesario mencionar que los chismes iniciaron hace varias semanas, cuando los internautas se percataron de que el intérprete de música urbana ya no reaccionaba como de costumbre a las publicaciones de 'La Bichota'. A esto se le suma el hecho de que Carolina asistió sola a la alfombra roja de los Latin Grammy mientras que a Feid ni siquiera se le vio en la velada.

Esta publicación también se ha prestado para que otros usuarios comparen el concepto que utilizó la colombiana para su nuevo proyecto musical con el que usó Rosalía en su álbum conocido como 'Lux', el cual fue lanzado a inicios de noviembre y ha causado todo tipo de reacciones en Internet, pues mientras unos lo adoran, otros no terminan de entender su propuesta artística.

"No puedo esperar", "La prueba que ya no está con Ferxxo 😢", "Por favor que esto sea marketing", "No puede ser que se robe la estática de Rosalía aquí también", "Carolina, sos única", "Sabíamos que vendríamos", "Ella es demasiado", "Este ha sido sin duda su mejor año musical", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Por el momento ni la pareja ni sus seres más cercanos han salido a confirmar el fin de su relación, por lo que su comunidad deberá permanecer atenta a redes sociales para saber en qué situación se encuentra atravesando.